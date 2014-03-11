Nuestra barredora más potente hasta la fecha: la barredora aspiradora de Kärcher
Cepillos rápidos, alto rendimiento: las barredoras y aspiradoras compactas y potentes de Kärcher garantizan la limpieza en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Una máquina, muchas posibilidades
Flexible en el uso, eficiente en la práctica: las barredoras y aspiradoras de Kärcher impresionan en todos los ámbitos. Su flexibilidad, fácil manejo y perfectos resultados de limpieza hacen que las tareas de barrido sean más fáciles que nunca.
¿Qué es una barredora-aspiradora?
Barrido de alto rendimiento: las barredoras aspiradoras eliminan la suciedad de todo tipo de las superficies interiores y exteriores. ¿En qué se diferencian de las barredoras? Cuando está en uso, la aspiradora barredora dispersa el polvo con un cepillo giratorio, luego lo aspira con una turbina de succión (ventilador) y lo deposita en un sistema de filtrado.
¿Qué barredora-aspiradora me conviene?
El modelo perfecto para cada desafío: desde barredoras manuales hasta barredoras aspiradoras industriales con conductor sentado: las barredoras y barredoras aspiradoras de Kärcher cumplen con las expectativas de los clientes en términos de flexibilidad y adaptabilidad. Kärcher también ofrece todos los tipos de accionamiento relevantes para cada área de aplicación: gasolina, diésel, GLP o electricidad.
Todos nuestros modelos de un vistazo:
Barredoras y barredoras aspiradoras con acompañante
Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo,llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².
Barredoras con conductor
Rentables, limpias y eficaces en superficies medianas y grandes: gracias a su amplia variedad, la gama de barredoras-aspiradoras de Kärcher satisfacen todas las necesidades. Por ello, siempre se concede especial importancia a la tecnología más novedosa y orientada al cliente, así como al funcionamiento fácil, acceso y servicio.
¿Cómo funcionan las barredoras-aspiradoras?
Diferentes modelos requieren diferentes principios de barrido.
El principio del recogedor
El cepillo giratorio gira en sentido contrario al de marcha. En consecuencia, la suciedad se traslada a la parte delantera de la barredora y al contenedor de residuos (recogida directa de suciedad). Las barredoras de empuje y las barredoras aspiradoras industriales de Kärcher funcionan de acuerdo con este principio.
Ventajas:
- Barrido con bajo nivel de polvo debido a velocidades de cepillo más bajas y un "recorrido de barrido" corto
- Menos desgaste del cepillo
- Ideal para suciedad expansiva y pesada, así como para polvo fino
El principio de lanzar
La suciedad se recoge en dirección opuesta a la dirección de desplazamiento y se traslada al depósito de suciedad trasero a través del cepillo giratorio principal. Las barredoras aspiradoras de conductor acompañante y las barredoras aspiradoras de conductor sentado de Kärcher funcionan de acuerdo con este principio.
Ventajas:
- El contenedor permite hasta un nivel de llenado del 100 %
- Ideal para suciedad gruesa y ligera.
- Recoge la suciedad gruesa con facilidad mediante una trampilla para suciedad gruesa.
- Buena visión general gracias a la posición de asiento adelantada.
¿Cuáles son los campos de aplicación de las barredoras-aspiradoras?
Una máquina, muchas áreas de aplicación: las barredoras aspiradoras se utilizan, en particular, para superficies interiores y exteriores más grandes. En comparación con las escobas normales, eliminan la suciedad, el polvo y los residuos uniformes y persistentes de forma rápida y eficaz, con un esfuerzo mínimo.
Las áreas típicas de aplicación para barredoras/aspiradoras incluyen:
- Almacenes e instalaciones logísticas
Fábricas
- Estacionamientos y rampas de carga
- Industria de alimentos y bebidas
- Instalaciones deportivas y de ocio
- Industria siderúrgica y metalúrgica
- Industria electrónica
- Industria farmacéutica y química
- Industria del transporte y transporte
- Centros de ferias y congresos
¿En qué pisos se pueden utilizar barredoras-aspiradoras?
Los distintos revestimientos del suelo y los tipos de suciedad también imponen exigencias diferentes a la barredoras-aspiradoras y al sistema correspondiente. El rodillo barredor principal estándar es la elección habitual y destaca por su flexibilidad y larga vida útil. Sin embargo, el mismo cepillo giratorio no es adecuado para todos los revestimientos de suelos. Por eso, Kärcher ofrece varias soluciones para ayudarle a lograr resultados de limpieza óptimos.
Resumen de los diferentes cepillos cilíndricos:
Rodillo barredora principal estándar
- Dureza de cerda media
- Se utiliza para: suciedad normal de la calle, hojas o entornos polvorientos sobre asfalto, solado o piedras entrelazadas
Rodillo barredor principal, duro
- Cerdas sustancialmente más duras, algunas de las cuales también tienen inserciones de acero.
- Se utiliza para: superficies ásperas y suciedad persistente o desechos pesados
Rodillo barredor principal, suave
- Cerdas suaves
- Se utiliza para: eliminar la suciedad y el polvo fino en suelos lisos en interiores
Rodillo barredor principal, antiestático
- Cerdas suaves
- Utilizado para: limpieza eficiente de alfombras en ferias comerciales o instalaciones deportivas y hoteles, por ejemplo
- Para la limpieza de moquetas y césped artificial se recomiendan los siguientes modelos: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
¿Qué rendimiento de área tienen las barredoras-aspiradoras?
El rendimiento de la barredora-aspiradora varía y depende del modelo y el equipo. En la siguiente tabla se puede ver una descripción general del rendimiento de limpieza del área (por hora) de las distintas aspiradoras. A modo de comparación: el rendimiento de un cepillo de mano disponible en el mercado oscila entre 120 y 160 m² (máx.).
Barredora-aspiradora
Barredoras aspiradoras industriales
Rendimiento de limpieza de área (por hora)
7200–28,000 m²
Barredora-aspiradora
Barredoras-aspiradoras con operador a bordo
Rendimiento de limpieza de área (por hora)
5100–13,600 m²
Barredora-aspiradora
Barredora-aspiradora con operador a pie
Rendimiento de limpieza de área (por hora)
3375–4725 m²
Barredora-aspiradora
Barredoras de empuje/barredoras-aspiradoras.
Rendimiento de limpieza de área (por hora)
2800–3680 m²
Asesoramiento, servicio y venta.
Búsqueda de Proveedor: Las barredoras-aspiradoras profesionales están disponibles en las tiendas de nuestros distribuidores autorizados.
Contacto Kärcher: Envienos un correo eléctronico a info@do.kaercher.com llámenos directamente al +1 (809) 379-3700.