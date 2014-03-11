Nuestra barredora más potente hasta la fecha: la barredora aspiradora de Kärcher

¿Qué barredora-aspiradora me conviene?

El modelo perfecto para cada desafío: desde barredoras manuales hasta barredoras aspiradoras industriales con conductor sentado: las barredoras y barredoras aspiradoras de Kärcher cumplen con las expectativas de los clientes en términos de flexibilidad y adaptabilidad. Kärcher también ofrece todos los tipos de accionamiento relevantes para cada área de aplicación: gasolina, diésel, GLP o electricidad.

Todos nuestros modelos de un vistazo: