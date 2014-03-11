Limpiadoras de alta presión
Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.
Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Detergentes para la limpieza con alta presión.
Los detergentes para las limpiadoras de alta presión de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.
Limpieza y protección para vehículos industriales
Detergentes potentes para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada en las calles o en obras de construcción, para utilizar con limpiadoras de alta presión de agua caliente o fría.
Versatilidad para aplicaciones industriales
Detergentes de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.
Limpieza e higiene en el sector alimentario
Detergentes y desinfectantes eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.
Carrocerías brillantes en el concesionario
Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.
Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente
Las limpiadoras de alta presión de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:
- Mejor resultado de limpieza
- Menor empleo de detergente
- Menor tiempo de secado
- Más higiene
- Menor tiempo de trabajo
El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35 %, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.
Kärcher iSolar. El sistema para la limpieza de módulos solares.
Nuestra recomendación:
La limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S para obtener los mejores resultados de limpieza.
- Muy alto rendimiento de superficie y de limpieza
- Cepillos circulares que giran en sentido contrario
- Barra telescópica de una mezcla de carbón y fibra de vidrio
- Alcance de 1,8-14 m (según la barra telescópica)