Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Kärcher Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama superior

Ya sea en la obra o en el establo, solo un rendimiento superior podrá eliminar la suciedad más persistente. Eso es precisamente lo que ofrecen nuestras hidrolimpiadoras de agua caliente de la gama superior. Las variantes de alta gama destacan por incluir los mejores accesorios y por su manejo ergonómico; los equipos Classic por su facilidad de uso y su diseño robusto. Combata la suciedad con un caudal de 1300 l/h y hasta 200 bares de presión.

Kärcher Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media

La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.

Kärcher Gama Compacta

Técnica innovadora, fácil manejo: la gama compacta convence por su manejo mediante un botón, el chasis con depósito integrado y el enrollador de mangueras de alta presión integrado.

Kärcher Gama vertical

Los equipos potentes y robustos destacan principalmente por su maniobrabilidad y transporte sencillo. De este modo, la clase vertical es la alternativa económica para empresas de trabajadores manuales, pequeños talleres de automóviles o empresas de limpieza.

Kärcher Motor de explosión

Cuando no hay corriente eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión (opcionalmente también accionadas con biodiésel) garantizan una máxima flexibilidad y autonomía.

Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

