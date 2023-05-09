Limpiar más a menudo con mascotas

Cuando se vive con perros, gatos, conejillos de indias o conejos, una gran limpieza de la casa por semana no es suficiente: huellas de patas embarradas en el suelo, comida alrededor del plato de comida y pelos desagradables de mascotas se abren paso por toda la casa. Su dispositivo de limpieza debe salir regularmente, así como también rápidamente para la limpieza intermedia, para mantener la casa en buen estado. Nuestras aspiradoras inalámbricas están siempre disponibles y listas para superar cualquier desafío de limpieza, incluso en áreas de difícil acceso, ayudándolo a limpiar su hogar de una manera rápida y flexible para satisfacer sus necesidades.



¡Pelo de mascota, largo de aquí!

Si tiene una mascota, estará familiarizado con el problema: el pelo de su amigo de cuatro patas se esparce rápidamente por toda la casa, incluso cuando acaba de terminar de barrer y limpiar. Los pelos de mascotas son particularmente rebeldes en alfombras y felpudos. Una escoba convencional no ayuda en este caso, ya que no elimina el vello fino de forma fiable. ¿Qué puede venir a tu rescate? Las nuevas aspiradoras inalámbricas de Kärcher. La boquilla para suelos activa es muy eficaz para eliminar los pelos de mascotas de los revestimientos de suelo de tela.

¿Arena para gatos por todas partes? ¡No hay problema!

Los gatos entierran sus desechos, pero eso significa que la arena para gatos a menudo termina esparcida generosamente fuera de la caja de arena. Esa es una tarea de limpieza que nuestra aspiradora puede hacer en muy poco tiempo. Los pequeños gránulos se pueden aspirar rápida y fácilmente. Esto es muy recomendable porque la arena puede rayar los revestimientos del suelo si se pisa accidentalmente.