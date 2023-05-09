Aspiradoras
Las aspiradoras de Kärcher combinan una alta potencia de succión con maniobrabilidad y flexibilidad. Para alérgicos, solteros, familias y dueños de mascotas, Kärcher tiene la aspiradora adecuada para cada situación.
Aspiradoras sin bolsa
VC 3
El nuevo aspirador multiciclón VC 3 de Kärcher es perfecto para pisos y casas pequeñas debido a su tamaño compacto. No solo limpia suelos duros y alfombras, sino que gracias a la boquilla para rincones y al cepillo para polvo suave, produce excelentes resultados incluso en espacios estrechos y en superficies delicadas.
Otras ventajas incluyen su filtro higiénico HEPA, que filtra de forma fiable la suciedad más fina, como el polen u otras partículas que provocan alergias, y la práctica posición de aparcamiento. El modelo Premium también incluye una boquilla para pisos de madera, para la limpieza cuidadosa de pisos de madera y suelos duros.
Tecnología multiciclón
Las aspiradoras Kärcher con tecnología multiciclón no recogen la suciedad en bolsas de filtro sino en un contenedor de residuos transparente. Esto no solo ahorra la inconveniencia de comprar y colocar costosos filtros de reemplazo, sino que también muestra de un vistazo cuándo es necesario vaciar el contenedor.
Posición de estacionamiento
La práctica función de posición de almacenamiento le permite guardar el dispositivo de forma rápida y segura durante las interrupciones del trabajo.
Contenedor de basura transparente
El contenedor de residuos no solo muestra cuándo es necesario vaciarlo, sino que su contenido se puede desechar en muy poco tiempo.
Enrollado de cable automático
Después de su uso, el cable se puede enrollar rápida y fácilmente.
Boquilla para suelos desmontable
Opción de acoplar accesorios adicionales para una limpieza óptima en cada zona del hogar.
Aspiradoras con filtro de agua
DS 5800
La aspiradora DS 5800 con filtro de agua no solo garantiza suelos limpios, sino que también garantiza un aire de escape más fresco y libre de polvo hasta en un 99,5 %. Esto mejora notablemente el aire y, con ello, el clima interior. Bueno para todos, no solo para las personas alérgicas.
Cómo funciona la aspiradora con filtro de agua
A diferencia de las aspiradoras con bolsa de filtro estándar, la DS 5800 con filtro de agua funciona con el poder natural del agua. El agua en el filtro se arremolina a alta velocidad por la fuerte potencia de succión. La suciedad aspirada se filtra muy eficazmente del aire mediante este remolino de agua y se une inmediatamente al baño de agua. El resultado es un aire de escape extremadamente fresco, lo suficientemente limpio incluso para las personas alérgicas. Debido a que ya no hay bolsas de filtro en las que se puedan multiplicar los alérgenos, incluso las excreciones de ácaros del polvo se eliminan con el agua después de su uso. Otro beneficio para las personas alérgicas es que ya no se genera polvo cuando se vacía la aspiradora.
- Filtración principal eficaz en el filtro de agua transparente. Toda la suciedad gruesa queda atrapada de forma segura aquí. No se puede generar más polvo y se conserva la potencia de succión.
- El filtro intermedio es lavable y por lo tanto duradero. Filtra las diminutas partículas transportadas por el aire del aire húmedo condensado.
- El filtro especial HEPA 12 atrapa el 99,5 % del polen, las esporas de hongos, las bacterias y las excreciones de ácaros del polvo.
Poderoso filtro de agua
El filtro de agua no solo garantiza que el aire expulsado sea especialmente limpio, sino que también es fácil de vaciar y mantener limpio gracias a su práctico diseño.
Tubo de aspiración telescópico variable
El tubo de succión telescópico variable se puede ajustar para adaptarse a la altura del usuario, para mayor comodidad al aspirar.
Enrollado automático del cable
Después de su uso, el cable se puede enrollar automáticamente, de forma rápida y sencilla.
Práctico para guardar
El dispositivo se puede guardar rápida y fácilmente cuando se toma un descanso del trabajo.
Fácil de limpiar
El filtro de agua extraíble es fácil de llenar y limpiar.
Posición vertical para guardar el equipo
El DS 5800 también se puede guardar verticalmente para ahorrar espacio.
Práctico almacenamiento de accesorios
Todos los accesorios se pueden guardar de forma ordenada al alcance de la mano en el compartimento de accesorios.
Asa de transporte ergonómica
El asa de transporte ergonómica del DS 5800 facilita el transporte de un lugar a otro.
Filtro intermedio lavable
Filtro intermedio lavable para una larga vida útil y resultados de limpieza óptimos.
¿Polvo y pelo de animales? ¡Tenemos justo lo que necesitas!
cubierto de polvo
¿De dónde sigue saliendo todo este polvo? No hay nadie que no se haya hecho esa misma pregunta mientras contemplaba su casa. La casa está recién limpiada y, sin embargo, en poco tiempo, una fina capa de polvo se deposita en los muebles, las plantas de la casa, los libros y el suelo. El hecho es que el polvo se agita constantemente en los espacios habitables y se extiende por un área grande. Eso no se puede evitar, pero al menos se puede rectificar rápidamente. Con nuestros modelos de aspiradoras, puede eliminar sin esfuerzo el desagradable polvo de la casa sobre la marcha, con la máxima maniobrabilidad.
¿De que está hecho el polvo?
Desde las células muertas de la piel y las fibras de las alfombras hasta el polen y el pelo de las mascotas, el polvo es una mezcla completa de partículas de diferentes tamaños que se mezclan y combinan entre sí. Dependiendo del tamaño y el peso de las partículas, el polvo será transportado a todos los rincones por el aire circulante o se arremolinará constantemente sin asentarse en ningún lugar.
Llevamos la mayor parte de la suciedad a nuestras casas en nuestros zapatos. Por lo tanto, vale la pena tener mallas abiertas, alfombras de textiles organicos como el coco o de goma para que actúen como trampas de polvo, que atrapan la mayor parte de la suciedad.
Limpiar más a menudo con mascotas
Cuando se vive con perros, gatos, conejillos de indias o conejos, una gran limpieza de la casa por semana no es suficiente: huellas de patas embarradas en el suelo, comida alrededor del plato de comida y pelos desagradables de mascotas se abren paso por toda la casa. Su dispositivo de limpieza debe salir regularmente, así como también rápidamente para la limpieza intermedia, para mantener la casa en buen estado. Nuestras aspiradoras inalámbricas están siempre disponibles y listas para superar cualquier desafío de limpieza, incluso en áreas de difícil acceso, ayudándolo a limpiar su hogar de una manera rápida y flexible para satisfacer sus necesidades.
¡Pelo de mascota, largo de aquí!
Si tiene una mascota, estará familiarizado con el problema: el pelo de su amigo de cuatro patas se esparce rápidamente por toda la casa, incluso cuando acaba de terminar de barrer y limpiar. Los pelos de mascotas son particularmente rebeldes en alfombras y felpudos. Una escoba convencional no ayuda en este caso, ya que no elimina el vello fino de forma fiable. ¿Qué puede venir a tu rescate? Las nuevas aspiradoras inalámbricas de Kärcher. La boquilla para suelos activa es muy eficaz para eliminar los pelos de mascotas de los revestimientos de suelo de tela.
¿Arena para gatos por todas partes? ¡No hay problema!
Los gatos entierran sus desechos, pero eso significa que la arena para gatos a menudo termina esparcida generosamente fuera de la caja de arena. Esa es una tarea de limpieza que nuestra aspiradora puede hacer en muy poco tiempo. Los pequeños gránulos se pueden aspirar rápida y fácilmente. Esto es muy recomendable porque la arena puede rayar los revestimientos del suelo si se pisa accidentalmente.