Soluciones para cada sector

Productos para uso profesional. La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.

Automoción

Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de concesionarios, talleres y gasolineras.

Construcción

Equipos profesionales que están a la altura de los numerosos problemas de limpieza del sector de la construcción y de talleres.

Empresas de limpieza

Productos innovadores que garantizan la máxima limpieza, eficacia y manejabilidad en la limpieza de edificios y fachadas.

Instituciones sanitarias

Sistemas de limpieza profesionales y eficaces para hospitales que aúnan una higiene perfecta con una rentabilidad saludable.

Hostelería

Sistemas de limpieza profesional para una gestión de la higiene sostenible en el sector hostelero y gastronómico.

Industria

Un colaborador experimentado, digno de confianza en todas las tareas de limpieza.

Agricultura

Equipos de Kärcher y conceptos de limpieza innovadores con los que supera la gran variedad de requisitos de la agricultura.

Servicio público y técnica municipal

Equipos de limpieza que posibilitan un trabajo eficaz en el servicio público y que garantizan la máxima limpieza.

Comercios

Nuestras soluciones de limpieza y orden en mercados de compra, comercio al por menor y a granel.

Transporte

Tecnologías de limpieza innovadoras para gasolineras y los servicios que allí se ofrecen.

Servicio de atención al cliente de Kärcher: nuestra promesa basada en la confianza.

Cuando la palabra servicio debe ser una promesa y no un lapsus, la base es la confianza. Porque cuando trabaja con equipos de limpieza profesionales, es imprescindible poder confiar en todo momento en su operatividad. Día tras día, noche tras noche, en todas partes. Ese es nuestro cometido: garantizarle que así sea. Para ello, nos esforzamos al máximo. Equipos y detergentes fiables, técnica avanzada, asesoramiento competente y mucho más. En pocas palabras: el servicio de atención al cliente de Kärcher, el nombre que es sinónimo de confianza. Un servicio que le brinda seguridad. Prometido.

Paquetes de servicio.

¿Trabaja con equipos de limpieza profesional? Entonces debe poder confiar en que su parque de máquinas está listo en todo momento sin limitaciones. Para ello, necesita un colaborador que le ofrezca más que equipos. Que le dé seguridad para que se pueda concentrar en su actividad principal. Somos su colaborador en cuanto a limpieza y equipos. Desde el análisis de la demanda y la financiación hasta la compraventa de equipos usados, pasando por la inspección y el mantenimiento. Con servicios que le entusiasman. Con paquetes de servicios para todas las necesidades.

