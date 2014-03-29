Automoción

Actuación brillante para concesionarios, talleres y gasolineras. Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de concesionarios, talleres y gasolineras. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.

Automotive

Concesionarios

Soluciones de limpieza que garantizan la limpieza y, con ello, las bases para un trabajo seguro en concesionarios y talleres.

Gasolineras

Kärcher es sinónimo de soluciones de limpieza excelentes y un servicio orientado al cliente para las gasolineras modernas.

Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

