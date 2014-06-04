Concesionarios
La limpieza es la mitad del negocio. Para la venta de automóviles se necesitan conocimientos técnicos, olfato con los clientes y un carisma positivo. Pero estas cualidades tan solo son una parte del éxito empresarial, pues para crear una atmósfera agradable con vistas a entablar una conversación de venta, la limpieza es un requisito esencial. Lo mismo ocurre en el taller, donde la limpieza representa la base para un trabajo seguro. Por ello, Kärcher le ofrece conceptos de limpieza que se ajustan a los requisitos especiales de concesionarios y talleres. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.
Actuación brillante para los clientes: la limpieza de la sala de exposiciones.
Muchos clientes van a su concesionario para hacer realidad su sueño de tener un coche nuevo. Los vehículos tienen un aspecto inmaculado: la pintura brilla y los interiores huelen a nuevo. En cuanto a esto, la sala de exposiciones no puede hacer ninguna concesión, puesto que los coches simplemente se compran mejor en un entorno limpio. Por este motivo, confíe en las soluciones de Kärcher en lo que se refiere a los requisitos de limpieza de sus superficies de venta. Se le ofrece todo el espectro de limpieza de salas de exposición, desde la limpieza confortable de las superficies grandes hasta una simple limpieza puntual.
Posibilidad de volver a transitar rápidamente
Las superficies muy transitadas y que se ensucian rápido se limpian hasta el último rincón con las fregadoras-aspiradoras. Kärcher ofrece soluciones de limpieza de secado rápido para todas las superficies que evitan el peligro de caídas.
Limpieza hasta el fondo de las juntas
La zona del cuarto de baño es especialmente sensible: la limpieza con equipos Kärcher le garantiza unos resultados que causarán la mejor impresión a sus clientes y empleados, ya que todas las instalaciones sanitarias se limpian higiénicamente con limpiadoras de vapor y fregadoras-aspiradoras.
Limpieza rápida y a fondo
Allá donde haya que limpiar alfombras rápido y a fondo, los aspiradores en seco y las aspiradoras de cepillos para alfombras muestran sus ventajas. Las oficinas y la sala de exposiciones se liberan de la suciedad a fondo. El resultado son alfombras limpias en profundidad.
Agua con tan solo pulsar un botón
Un refresco para sus clientes y empleados: los dispensadores de agua de Kärcher cumplen las directivas de higiene de la Unión Europea gracias al uso de un sistema de filtros automático e innovador y se conectan a la alimentación de agua habitual.
Nuestros productos para la limpieza de salas de exposición
La limpieza es seguridad: la limpieza de talleres.
El taller es el lugar de trabajo de sus mecánicos, pero también otro punto más de contacto de sus clientes con la empresa. Por eso, aquí también es importante dejar una impresión de limpieza absoluta. Dado que en el taller hay sobre todo suciedad incrustada y grasienta, Kärcher le ofrece soluciones de limpieza especialmente potentes que permiten un fácil manejo y una limpieza sin restos. Todos los equipos de limpieza y detergentes han sido concebidos para garantizar en todo momento la seguridad en el trabajo y los procesos en su taller. Porque tan solo un taller limpio es un taller seguro.
Ideal para grandes superficies
Para la eliminación de la suciedad grasienta y aceitosa de superficies de gran tamaño, Kärcher recomienda el uso de limpiadoras de alta presión con limpiadoras de superficies.
Un medio de trabajo limpio a fondo
Para cada requisito de un taller existe el aspirador perfecto: los aspiradores en seco y en húmedo son ideales, por ejemplo, para aspirar barnices al aceite, y los aspiradores para uso industrial, para aspirar virutas de metal. Gracias a las potentes turbinas, a la limpieza automática del filtro y a la manguera de desagüe robusta se superan todos los retos de limpieza.
Contra la suciedad grasienta de forma segura
Las fregadoras-aspiradoras eliminan incluso los tipos de suciedad más incrustados, como aceites, grasas, hollín o abrasión de neumáticos, de las superficies resbaladizas, como por ejemplo, los azulejos de gres cerámico fino.
Piezas limpias respetando el medio ambiente
La serie de lavadoras de piezas BIO utiliza líquidos de limpieza sin disolventes sobre una base de agua y limpia cajas de engranaje, piezas de equipos y herramientas rápido y a fondo.
Piezas del motor limpias rápidamente
Con las limpiadoras de alta presión de agua caliente de Kärcher, las piezas del motor se liberan de la suciedad de la carretera y de velos grises.
Nuestros productos para la limpieza de talleres
Una potencia limpia: el lavado de automóviles.
Los vehículos necesitan una conservación que brille con la misma calidad que el resto de servicios de su concesionario. Kärcher dispone de una gran selección de instalaciones eficaces para cumplir los elevados requisitos del lavado de vehículos: desde la limpieza interior respetuosa hasta la limpieza exterior intensiva de coches y vehículos industriales. Todo el programa de limpieza de vehículos brilla con una relación calidad-precio que sienta un referente. Tanto los costes de adquisición de las instalaciones como los costes totales de servicio se mantienen lo más bajos posible: un argumento reluciente para el lavado de vehículos con Kärcher.
Una limpieza especialmente rápida
La serie de puentes de lavado CB Line representa como ninguna otra la limpieza intensiva y rápida. Cada coche se limpia completamente en menos de cuatro minutos. Gracias al elevado paso y al escaso consumo de agua, puede hacer funcionar sus instalaciones de lavado de forma especialmente eficiente.
Mejor limpieza con alta presión
Las limpiadoras de alta presión son el ayudante de limpieza flexible para el lavado de vehículos. Los equipos son ideales para el pretratamiento de la suciedad incrustada o para la limpieza de llantas.
Limpieza de tapicerías respetuosa
Los equipos de pulverización y aspiración de Kärcher eliminan la suciedad de las tapicerías de forma confortable, respetuosa y a fondo.
Limpiar el agua de forma muy sencilla
Reciclaje de agua con instalaciones de tratamiento de agua para el ahorro de agua limpia y para una reducción de costes concienciada con el medio ambiente.
Nuestros productos para la limpieza de vehículos
La limpieza empieza ya delante de la entrada.
La primera impresión marca la diferencia. Si la zona de delante de su concesionario brilla por una limpieza fiable, los clientes se animan a entrar en su sala de exposiciones. Para el exterior de un taller de vehículos o un concesionario necesita sobre todo dos tipos de equipos: barredoras eficaces para mantener limpias las superficies y soluciones hechas a medida especialmente para las condiciones del tiempo, como por ejemplo, máquinas quitanieves para el servicio durante la estación invernal. En Kärcher encontrará todos los equipos de limpieza para la limpieza de exteriores, junto con detergentes optimizados expresamente para las tecnologías Kärcher.
Equipos para cada rendimiento de superficie
Kärcher está encantado de asesorarle sobre qué equipos se ajustan mejor a la limpieza de sus superficies. Las características del suelo, la cantidad de suciedad y la frecuencia de limpieza son los factores decisivos a la hora de elegir la barredora adecuada.
Barrido versátil y maniobrable
Extremadamente prácticas para las superficies de tamaño medio: las barredoras-aspiradoras con modo Easy Operation, una limpieza del filtro mecánica y eficaz y un vaciado sencillo de la suciedad barrida, representan una forma de limpieza confortable.
Limpieza combinada para superficies grandes
Las superficies grandes, como por ejemplo las naves de talleres, se limpian con la combinación de equipos de alta presión con limpiadoras de superficies, que también eliminan de forma fiable las manchas de aceite y la abrasión de neumáticos.
Más eficaz que una escoba
Para la limpieza rápida de mantenimiento y para superficies pequeñas, resultan ideales las barredoras de conducción manual.
Sin resbalones en todos los caminos
Las máquinas quitanieves con patines de deslizamiento ajustables y neumáticos antideslizantes retiran la nieve incluso en las condiciones más difíciles.