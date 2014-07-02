Barredora KM 70/20 C
Compacta barredora manual con cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en 6 niveles y cepillo lateral de regulación continua para unos resultados de limpieza óptimos en la limpieza manual de interiores y exteriores.
Barredora manual para la limpieza sencilla y sin esfuerzo de superficies exteriores. Seis veces más rápida que una escoba manual. Barrido prácticamente sin polvo gracias al guiado controlado del aire y el filtro. Cepillo lateral plegable hacia fuera. Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable en altura y por tanto adaptable a diferentes tipos de suelo. Accionamiento a ambos lados del cepillo cilíndrico principal de barrido. Asa de empuje plegable y regulable en 3 alturas diferentes.
Características y ventajas
Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido
- El cepillo cilíndrico principal de barrido se impulsa con las dos ruedas, para obtener el mismo resultado de barrido en las curvas a la izquierda y a la derecha.
Asa de empuje ajustable
- Gran ergonomía gracias al triple ajuste.
- Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
Gran depósito para la suciedad
- Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.
Filtro de polvo
- El filtro de polvo limpia el aire de salida y evita que se levante polvo al barrer.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|manual
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|2800
|Ancho de trabajo (mm)
|480
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|700
|Volumen del depósito bruto/neto (l)
|42 / 20
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|22
|Peso, listo para el uso (kg)
|23
|Peso del embalaje (kg)
|25,9
|Medidas del embalaje (la. × an. × al.) (mm)
|795 / 400 / 935
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Filtro para polvo fino
Equipamiento
- Accionamiento del cepillo cilíndrico manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Asa de empuje plegable
- Principio de recogedor
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
Campos de aplicación
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
RECONOCIMIENTOS
Best of Heimwerker Praxis 2014
Nuestra barredora KM 70/20 C fue seleccionada por la revista HEIMWERKER PRAXIS 1/2014 entre lo más destacado del sector de las herramientas.
Mejor herramienta 2014
La barredora KM 70/20 C fue premiada por la revista «Heimwerker Praxis» como «MEJOR HERRAMIENTA 2014».