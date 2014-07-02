Limpiadoras de moquetas

Las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher son equipos robustos, potentes y polivalentes. Ideales para realizar una limpieza eficaz, en profundidad y de mantenimiento de moquetas, así como para eliminar manchas de superficies textiles. Con los accesorios correspondientes, las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher también limpian en profundidad las fibras de tapicerías y asientos de automóviles.