Gasolineras
Llene el depósito de limpieza. El servicio de una gasolinera moderna ha cambiado mucho y ha evolucionado desde un simple punto de venta de combustible hasta una completa oferta de servicios, comenzando por una tienda que a menudo está abierta 24 horas hasta el lavado de vehículos, pasando por un bar con oferta de productos frescos. Servicios especiales que ofrecen una limpieza y conservación especiales para que sus clientes siempre deseen volver. Kärcher ofrece las soluciones adecuadas para todas las zonas y, por eso, es el socio adecuado para todos los requisitos de limpieza de una gasolinera. Déjese convencer en las siguientes páginas por toda la oferta de Kärcher.
Limpieza para una mayor facturación.
Las gasolineras modernas son actualmente centros de servicios a los que se suele acudir cuando las tiendas locales ya han cerrado. La tienda se ha establecido como una importante fuente de ingresos que necesita una conservación especial. Kärcher se revela como el socio competente para todos los requisitos de limpieza de la tienda: ya sea en lo que respecta a la limpieza de superficies de suelo muy transitadas, a la eliminación higiénica de suciedad de los alimentos en el almacén o a la limpieza de las zonas sanitarias y de oficinas.
Posibilidad de volver a transitar rápidamente
Las superficies muy frecuentadas y que se ensucian rápidamente deben limpiarse hasta el rincón más pequeño. Kärcher ofrece soluciones de limpieza de secado rápido para todas las superficies de tiendas, oficinas y zonas sanitarias que evitan el peligro de resbalones.
Higiene fiable
El almacén debe estar siempre limpio para ser apto para el contacto con alimentos. Kärcher proporciona una limpieza higiénica impecable. Y para que sus clientes siempre puedan ser atendidos, la limpieza se integra de manera óptima en los procesos de trabajo.
Un aspirado simple
Dado que no debe romperse la cadena del frío o de congelación, Kärcher ofrece soluciones de aspirado potente que pueden aspirar el agua de deshielo y alojar líquidos durante el servicio de los aparatos refrigerantes.
Nuestros productos para la limpieza de tiendas
Limpieza en la estación de repostaje.
La primera impresión es la que cuenta. Sobre todo en la estación de repostaje con la que sus clientes entran en contacto por primera vez al llenar el depósito. Consiga gracias a Kärcher el mejor estado para su gasolinera. Los potentes equipos proporcionan una limpieza higiénica de los surtidores y unas vías libres de grasa y sin resbalones, así como unas instalaciones barridas y limpias. De este modo, los clientes están encantados de volver a su gasolinera.
Vía libre de grasa
Las manchas de aceite y de hollín en la vía son una fuente de peligro constante. Para su limpieza, Kärcher recomienda el uso de limpiadoras de superficies para limpiadoras de alta presión para eliminar suciedad de superficies grandes.
Instalaciones siempre limpias
Con las limpiadoras de alta presión de accionamiento eléctrico, puede limpiar surtidores, pilones y cubos de basura de manera segura y fiable.
Pequeño esfuerzo para superficies grandes
Ya se trate de hojas, suciedad de la carretera o de gravilla, Kärcher ofrece innovadoras soluciones de barrido también para superficies grandes, por ejemplo, a través del eficaz principio de barrido con recogedor, que reduce el esfuerzo y minimiza la formación de remolinos de suciedad.
Una nave de lavado conservada
Con Kärcher puede limpiar su nave de lavado manteniendo su valor, ya que no es necesario utilizar ningún ácido que dañe los azulejos. Además, gracias a la composición del detergente, la introducción de sustancias químicas en el agua tratada no supone ningún riesgo.
Nuestros productos para la limpieza de estaciones de repostaje
Una oferta impecable para sus clientes: el lavado de automóviles.
En la limpieza de vehículos, lo más importante son unos resultados perfectos. Pero para Kärcher, esto no se refiere solo a los coches brillantes de los clientes, sino también a unos resultados de venta brillantes para usted como operador de gasolinera. Kärcher sienta referencias en conceptos de limpieza que están a la altura de todos los requisitos. Todos los equipos están representados en la extensa gama de productos, desde el aspirador de una plaza, que ocupa poco espacio, hasta los puentes de lavado equipados de manera profesional.
Limpieza de calidad y rentable
Apueste por la limpieza respetuosa de vehículos en su gasolinera mediante instalaciones de lavado automáticas que destacan tanto por sus bajos costes de adquisición como por sus costes totales de servicio, absolutamente competitivos. Los puentes de lavado de Kärcher se encuentran disponibles en diferentes clases de potencia y tonos de colores y se pueden adaptar al volumen y al tipo de vehículos de su gasolinera. También es especialmente adecuada la combinación de puentes de lavado con aspiradores en autoservicio para poder ofrecer a sus clientes la limpieza de vehículos completa por dentro y por fuera.
Soluciones rentables en autoservicio
Las instalaciones de lavado en autoservicio con la técnica más moderna vienen de la mano del inventor de la tecnología de alta presión: las instalaciones de descalcificación del agua y de ósmosis garantizan un secado sin manchas y una larga vida útil, y la espuma seca permite una conservación especialmente intensiva y que ahorra agua.
Limpieza interior como negocio adicional
Kärcher tiene una oferta de aspiradores en autoservicio especialmente desarrollados que limpian todas las tapicerías de manera respetuosa e intensiva, con lo que representan una fuente de ingresos adicional ideal.
Nuestros productos para la limpieza de vehículos
Más negocio a través de la venta y el préstamo.
El negocio central de las gasolineras ha evolucionado desde la venta de combustible a una extensa oferta de servicios. Por ello, las ofertas adicionales, como el préstamo de equipos especiales de limpieza para hogares, la venta de detergentes y ofertas de limpieza adicionales son una ventaja competitiva importante en el mercado de las gasolineras, donde existe una gran competencia. Con su amplia oferta de productos y su calidad de limpieza, conocida por todos los clientes, Kärcher es el primer contacto para obtener ideas productivas adicionales.
Socio de marketing
Buen asesoramiento desde el principio: Kärcher ofrece un apoyo completo a la comercialización a través de la preparación de displays y material de marketing, así como con ayuda profesional en la compilación de la gama de productos.
Calidad convincente
Probada y aprobada: la calidad sobresaliente de todos los equipos queda demostrada con los excelentes resultados en diferentes pruebas. Además, millones de clientes satisfechos en todo el mundo confirman un rendimiento de limpieza fiable y el mejor servicio de atención al cliente. Utilice esta imagen positiva en su empresa.
Servicio de atención al cliente a través de formaciones
Quien puede dar una respuesta integral a las preguntas de los clientes mantiene conversaciones de venta exitosas. Por eso, Kärcher ofrece formaciones en su propia Academy en las que se le facilitan consejos prácticos sobre el uso de detergentes y orientación profesional para lograr un servicio sin problemas de todas las instalaciones.