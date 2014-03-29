Agricultura

Soluciones limpias para un mayor éxito. Eficacia y rentabilidad, limpieza e higiene, funcionalidad y calidad. Los innovadores equipos de Kärcher permiten dar respuesta a la vasta variedad de requisitos planteados en la cría de animales, piscicultura, agricultura, viticultura y silvicultura. Sabemos que toda inversión debe funcionar sin problemas durante muchos años y que deben cumplirse estrictas normas y disposiciones legales sobre limpieza e higiene para poder generar éxito de forma duradera. Por tanto, ofrecemos soluciones para una óptima protección y una perfecta conservación de sus equipos, instalaciones, establos y edificios. Con nuestros equipos profesionales y soluciones específicas, puede confiar en obtener los mejores resultados en el trabajo diario. Todos sus procesos se realizarán de manera segura y eficaz con las tecnologías de Kärcher sin problemas, con un manejo sencillo y una gran potencia. Y de eso depende el éxito duradero.