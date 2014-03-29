Kärcher iSolar. El sistema para la limpieza de módulos solares.
La suciedad ocasionada por polvo, hollín y polen reduce la potencia de las instalaciones fotovoltaicas y los módulos solares térmicos hasta un 20 %. La acción natural de la lluvia, el rocío y el viento no basta de ninguna manera para limpiar los módulos de forma eficaz. Por ello, para su limpieza a fondo, Kärcher ofrece un nuevo accesorio para limpiadoras de alta presión: con el iSolar, un sistema fijado a una barra telescópica con cepillos giratorios, pueden limpiarse, según el modelo, hasta 1500 m² de superficies de módulo de manera rentable. iSolar está certificado por la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. o Sociedad Alemana de Agricultura, sociedad registrada).
Módulos limpios, rendimiento seguro.
El primer sistema de limpieza para instalaciones fotovoltaicas certificado por la DLG. Las sofisticadas soluciones de limpieza de Kärcher proporcionan módulos solares completamente limpios y, con ello, un rendimiento hasta un
20 % superior en comparación con los módulos muy sucios.
Las posibilidades de aplicación de iSolar son prácticamente ilimitadas. En cualquier sitio donde estén en servicio instalaciones solares y fotovoltaicas, iSolar asegura el rendimiento de la energía solar: agricultura, comercio, industria y edificios privados. En particular, en los lugares sometidos a fuerte contaminación. En la agricultura, lo que más problemas provoca es sobre todo el polvo procedente de campos de labranza adyacentes, así como el aire de salida de establos. iSolar de Kärcher es una decisión económica tanto para el explotador de la instalación como para las empresas de limpieza.
Nuestra recomendación para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas: la limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S en combinación con el sistema de descalcificación del agua de Kärcher y los accesorios iSolar. Se necesitan un cepillo circular y una barra telescópica.
Con suavidad y a fondo: iSolar 800/400.
Los cepillos iSolar 400 e iSolar 800 son accionados por el chorro de agua de la limpiadora de alta presión, que al mismo tiempo retira la suciedad. El efecto de limpieza en sí se debe al trabajo mecánico de las cerdas. Las cerdas son de nailon y garantizan una limpieza sin arañazos de las superficies de los módulos. Los iSolar 800/400 funcionan en el rango de baja presión, por lo que no existe peligro de daño a los módulos. Para una vida útil especialmente larga, los cepillos giratorios están equipados con robustos rodamientos de bolas.
iSolar 400
El cepillo circular accionado por agua iSolar 400 está equipado con un ancho útil de 400 mm y es idóneo, especialmente, para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas de tamaño pequeño a mediano. Gracias a su escaso peso y a su sencillo manejo, también pueden limpiarse cómodamente instalaciones elevadas.
- Modelo básico compacto para las superficies más pequeñas
- Especialmente idóneo para instalaciones elevadas
- Cepillo circular accionado por agua con rodamiento de bolas
- Conexión M 18 × 1,5; compatible con los equipos HD/HDS usuales
- Remojo previo de los módulos colindantes
iSolar 800
El cabezal de cepillos accionado por agua iSolar 800, con un ancho útil de 800 mm, funciona con dos cepillos circulares que giran en sentido contrario y se utiliza para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas
. Los cepillos que giran en sentido contrario compensan todas las
fuerzas transversales, de modo que garantizan un manejo óptimo. Asimismo, la junta de ángulo flexible en la conexión con el cabezal de cepillos facilita el trabajo. Se encarga de que las cerdas se hallen siempre en posición plana y, de este modo, permite unos resultados de limpieza uniformes. El cabezal de cepillos convence gracias a su rendimiento de superficie especialmente grande: ideal para la limpieza de instalaciones grandes, por ejemplo, en tejados de establos.
- Un rendimiento de superficie y de limpieza muy alto
- Manejo óptimo gracias a la compensación de las fuerzas transversales
- Cepillos circulares que giran en sentido contrario con rodamiento de bolas
- Resistente articulación pivotante de latón para lograr ángulos de trabajo flexibles
- Conexión M 18 × 1,5; compatible con los equipos HD/HDS usuales
- Remojo previo de los módulos colindantes
Protección anticaída de iSolar: para un trabajo seguro en el techo.
- Sistema de seguridad certificado y acorde con las normas
- Equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída
- Caja de metal resistente para el almacenamiento y transporte
- con cable guía de 12 m
- Cinta de tope para fijación
- Arnés de seguridad con cierres rápidos
Cal y suciedad fuerte: eliminación segura.
El agua dura puede dejar residuos de cal, por lo que el rendimiento de los módulos puede disminuir drásticamente. El descalcificador móvil y el limpiador solar RM 99 de Kärcher ofrecen una protección fiable frente a las manchas de cal. En el descalcificador, una resina de intercambio iónico elimina la cal disuelta del agua y reduce el grado de resistencia hasta 0-1 °dH. Cuando limpiar solo con agua no basta, por ejemplo, con suciedad fuerte o grasienta, el limpiador solar RM 99 disuelve la suciedad y liga la cal disuelta para que no se puedan formar manchas de cal.
Limpiador solar RM 99: eficaz y respetuoso
- Elimina la suciedad más incrustada de forma altamente eficaz y respetuosa con los materiales
- Evita las manchas de cal en
- cualquier dureza del agua
- Fácilmente biodegradable
Portátil contra la cal
El agua dura puede dejar residuos de cal. El descalcificador portátil WS 50 y el limpiador solar RM 99 de Kärcher ofrecen una protección fiable frente a las manchas de cal. En el descalcificador, una resina de intercambio iónico elimina la cal disuelta del agua y reduce el grado de resistencia hasta 0-1 °dH. Secado sin residuos después de la limpieza.
- Movilidad excelente y transporte fácil
- Bastidor tubular de acero con recubrimiento de polvo y ruedas neumáticas grandes