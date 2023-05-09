Limpiacristales SurfacePro CA 40 R eco!perform, 5l
Limpiacristales con base de alcohol y listo para usar, de secado rápido y sin dejar marcas. También es adecuado para la limpiar superficies de plástico delicadas. Con certificación Ecolabel de la UE.
Sin exigencias de etiquetado, certificado con la etiqueta Ecolabel de la UE y galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria, nuestro limpiacristales SurfacePro CA 40 R eco!perform combina sin esfuerzo un alto poder de limpieza con el respeto por el medio ambiente y la seguridad de uso. Este detergente con base de alcohol, listo para su cómodo uso en la limpieza manual por pulverización, es ideal tanto para superficies de cristal, como ventanas o espejos, como para superficies de plástico. Las huellas dactilares, la grasa y la suciedad por emisiones, así como el polvo, se eliminan eficazmente. Incluso las superficies brillantes se secan rápidamente y sin dejar marcas, solo un agradable aroma a cítricos. Se acabó pasar el paño una y otra vez. SurfacePro CA 40 R eco!perform también está disponible en una práctica botella reutilizable y rellenable de 0,5 litros, que también es adecuada para usar con el cabezal pulverizador de espuma 2 en 1 de alta calidad de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|Valor de pH
|7
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248
Campos de aplicación
- Limpieza de cristales