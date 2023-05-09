Sin exigencias de etiquetado, certificado con la etiqueta Ecolabel de la UE y galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria, nuestro limpiacristales SurfacePro CA 40 R eco!perform combina sin esfuerzo un alto poder de limpieza con el respeto por el medio ambiente y la seguridad de uso. Este detergente con base de alcohol, listo para su cómodo uso en la limpieza manual por pulverización, es ideal tanto para superficies de cristal, como ventanas o espejos, como para superficies de plástico. Las huellas dactilares, la grasa y la suciedad por emisiones, así como el polvo, se eliminan eficazmente. Incluso las superficies brillantes se secan rápidamente y sin dejar marcas, solo un agradable aroma a cítricos. Se acabó pasar el paño una y otra vez. SurfacePro CA 40 R eco!perform también está disponible en una práctica botella reutilizable y rellenable de 0,5 litros, que también es adecuada para usar con el cabezal pulverizador de espuma 2 en 1 de alta calidad de Kärcher.