Limpieza de suelos
Los detergentes FloorPro de Kärcher consiguen un elevado grado de eficacia y le permiten alcanzar el máximo rendimiento de limpieza con menor potencia y en menor tiempo. En el sistema de limpieza de Kärcher, los distintos equipos, accesorios y detergentes están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, podrá realizar su trabajo de un modo más fácil, rápido y cómodo.Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor protección de los equipos de limpieza y de las superficies a limpiar.
Eliminación de manchas
Limpieza y conservación de mantenimiento / limpiador en spray
Limpieza y cuidado en uno; elimina huellas de pisadas. Genera una película conservante con alto poder de recubrimiento: antideslizante; repelente a la suciedad; resistente a la abrasión.
Limpiador básico
Gran poder de limpieza en profundidad, incluso para la suciedad más resistente. Elimina incluso los restos más incrustados; altamente eficiente; sencilla eliminación de cera, etc.; escasa formación de espuma; respetuoso con el medio ambiente; fresco aroma.
Detergente
Producto para el cuidado y la protección de recubrimientos del suelo duros y elásticos; excelente poder de recubrimiento, adherencia, resistencia al resbalamiento y a la abrasión. Resistencia superior; antideslizante, repelente a la suciedad, resistente a la abrasión; para un suelo más duro y resistente.