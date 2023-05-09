Limpieza de alfombras

La línea CarpetPro limpia y conserva las superficies textiles de forma eficaz y cuidadosa. Este sistema innovador reduce los tiempos de limpieza y de secado, previene la pronta reaparición de suciedad y protege las superficies tratadas, así como el medio ambiente y su bolsillo. La línea CarpetPro se basa en la tecnología iCapsol, que encapsula y retiene la suciedad. Ya no necesitará lavar la alfombra, ya que la suciedad restante encapsulada se aspira fácilmente en la limpieza de mantenimiento posterior. La alfombra se seca y será de nuevo transitable en un instante.

