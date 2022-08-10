La Promesa Kärcher

En Kärcher, sabemos lo que espera de su hidrolavadora: la más alta calidad, el máximo rendimiento y un soporte de primer nivel durante toda su vida útil. Cumplir con estos requisitos está en el corazón de todo lo que hacemos. Kärcher marca la diferencia: descúbralo usted mismo.

Bienvenido a la Casa del WOW

Durante más de 70 años, Kärcher ha estado perfeccionando el arte de la limpieza a alta presión y ofreciendo a los clientes una experiencia de limpieza de nivel superior gracias a su innovación continua. Elija soluciones de limpieza que le impresionen por su rendimiento, calidad, sostenibilidad y variedad. Trae de vuelta el WOW.

Tecnología que te lleva más lejos

Las hidrolavadoras Kärcher te convierten en un experto en todas las tareas de limpieza, ya sea en el hogar, en el jardín, en el patio o en el automóvil. Trabajamos constantemente para encontrar nuevas soluciones y mejorar nuestros dispositivos para que pueda completar sus tareas de limpieza de la manera más rápida y eficiente posible.

Velocidad Inigualable

Kärcher marca la diferencia. Disfrute de más potencia con un menor consumo, así como una vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. El mejor ejemplo de esto es la tecnología de boquillas patentada de Kärcher de nuestra "destructora de suciedad". El chorro giratorio de alta presión combina la potencia de un chorro puntual con el rendimiento superficial de un chorro plano. En comparación con la competencia, la boquilla turbo de Kärcher domina gracias a su tecnología única, con un rendimiento de decapado muy alto que permite una limpieza más rápida y eficiente.

Poder Incomparable

En comparación con la competencia, nuestros dispositivos se distinguen por un rendimiento de decapado y una eficiencia de limpieza mucho mayores. En definitiva, la limpieza es mucho más rápida, ahorrando hasta la mitad de tiempo y por tanto la mitad de energía y agua*.

 

Kärcher frente a la competencia: Ahorro medio**


En términos prácticos, nuestros dispositivos le permiten lograr los siguientes ahorros anuales al limpiar un área de 175 m²:

  • Energía suficiente para 15 ciclos de lavadora
  • Suficiente agua para 11 baños o 22 duchas
  • Es hora de ver seis episodios de tu serie favorita

*con nuestra boquilla turbo en comparación con los principales competidores europeos

**Valores de referencia: Ciclo lavadora 0,34 kWh, baño 150 l, ducha 72 l, duración episodio 45 min

 

Siempre bien enfriado

Con nuestra innovadora tecnología de motores refrigerados por agua, Kärcher establece nuevos estándares para hidrolimpiadoras de alta presión para uso doméstico*. Antes de que el agua se use para la limpieza, fluye alrededor de la carcasa del motor, proporcionando un enfriamiento constante. La ventaja es que el motor tiene una potencia particularmente alta y una larga vida útil.

*se aplica a dispositivos seleccionados en las gamas K 4 a K 7 con motor asíncrono refrigerado por agua

 

Bombas de Alto Rendimiento "Fabricadas por Kärcher" 

Como la bomba es el corazón de una lavadora a presión, no dejamos nada al azar. Desarrollamos y fabricamos las distintas bombas nosotros mismos y las adaptamos a las clases de rendimiento correspondientes de nuestros dispositivos. Para ello, utilizamos materiales de alto rendimiento cuidadosamente seleccionados con el objetivo de optimizar los materiales utilizados y centrándonos en la durabilidad de la bomba.

 

Calidad que puedes ver y sentir

Las hidrolavadoras Kärcher tienen sus raíces en aplicaciones profesionales. Los usuarios privados continúan beneficiándose de esto porque nuestros dispositivos establecen el estándar de durabilidad, confiabilidad, facilidad de uso y diseño. La conocida calidad de Kärcher también es la razón por la que salimos victoriosos de las pruebas comparativas una y otra vez.

Calidad de marca confiable

Durante más de 85 años, el nombre Kärcher ha sido sinónimo de calidad e innovación "Fabricado en Alemania". Empleamos a 1000 miembros del personal en Investigación y Desarrollo, que trabajan todos los días para mantener esta reputación. Desarrollamos nuestras propias hidrolavadoras y las elaboramos en nuestras fábricas con los más altos estándares de producción. Esto incluye:

  • auditorías periódicas y la optimización continua de los procesos de fabricación
  • asegurando nuestros altos estándares de calidad a lo largo de toda la cadena de adquisición y producción


Además de nuestra marca de calidad "Diseñado en Alemania", incorporamos desarrollos de todo el mundo de manera efectiva para cumplir con los requisitos de los clientes locales (local por local).

La alta calidad no es casualidad

Ponemos a prueba los materiales y componentes que utilizamos para garantizar la calidad desde la fase de producción. Antes de que las hidrolavadoras y los accesorios de Kärcher salgan de fábrica, se prueban completamente su funcionalidad y rendimiento. Además, realizamos pruebas de durabilidad que simulan las demandas más exigentes en forma puntual. ¿Por qué pasamos por todo esto? Para asegurarnos de que reciba un producto perfecto que cumpla completamente con sus altas expectativas.

La imagen muestra la prueba automática del patrón de rociado de las boquillas de alta presión. Una luz de color hace que el chorro de agua sea más fácil de ver para las cámaras.

No te dejamos en espera

Con nuestras piezas de repuesto, garantizamos una calidad sin concesiones y una disponibilidad a largo plazo. Esto significa que su hidrolavadora no se vuelve obsoleta si hay una falla, incluso después de varios años de uso. Más del 95 % de nuestras piezas de repuesto están disponibles diariamente, lo que le permite volver rápidamente a sus tareas de limpieza.

Y, si alguna vez necesita una reparación, su dispositivo Kärcher estará en buenas manos: simplemente solicite una reparación a través de nuestro servicio de reparación.

Experiencia que genera confianza

En 1984, Kärcher lanzó la HD 555, la primera lavadora a presión portátil para uso doméstico, lo que marcó un hito en la historia de los dispositivos de limpieza. Desde entonces, hemos asegurado nuestra posición a largo plazo como líderes del mercado mediante el desarrollo continuo de nuevas innovaciones y el establecimiento de nuevos estándares para la limpieza eficiente a alta presión.

Innovadores desde el principio

Desde que se fundó la empresa en 1935, nuestra aspiración y compromiso ha sido hacer la vida de las personas más fácil y eficiente. El objetivo de nuestro fundador, Alfred Kärcher, también era encontrar constantemente nuevas soluciones para cada desafío, y hemos conservado este espíritu de innovación hasta el día de hoy. Empleamos a 1000 miembros del personal en Investigación y Desarrollo, que trabajan todos los días para desarrollar tecnologías aún más eficientes y sostenibles.

Nuestra innovación en hidrolavadoras para uso doméstico también se refleja en los numerosos premios que hemos recibido por innovación, tecnología y diseño.

Todo comenzó con la HD 555

En 1984, Kärcher lanzó las primeras hidrolavadoras portátiles del mundo para uso doméstico. El eslogan "Limpieza a alta presión, como los profesionales" impresionó a los clientes y, junto con el HD 555, sentó las bases para un exitoso negocio minorista. A esto le siguieron muchos otros logros que dieron como resultado la venta de más de 100 millones de hidrolavadoras para uso doméstico desde 1984.

 

Nuestros Logros:

  • 1984: Primera lavadora a presión para uso doméstico
  • 1991: Primera lavadora a presión vertical
  • 2009: Primera hidrolimpiadora silenciosa
  • 2010: Primer uso de motores refrigerados por agua en grandes cantidades
  • 2016: Primera hidrolimpiadora con pantalla
  • 2021: Primera hidrolimpiadora con conexión Bluetooth
Kärcher: el líder en innovación que da la milla extra

En Kärcher, el espíritu de innovación está en el ADN de la empresa. Nuestro liderazgo en el mercado está respaldado por más de 170 patentes y diseños activos y registrados en todo el mundo, y eso es solo para hidrolavadoras domésticas.

Una forma sostenible de hacer negocios

La ecología y la lucha contra el cambio climático son una parte clave de nuestro enfoque. Durante muchos años, nos hemos fijado nuevos objetivos para que nuestra empresa sea sistemáticamente más eficiente y respetuosa con los recursos, y para asumir nuestra responsabilidad con la sociedad.

Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad para 2025, hemos tomado medidas de gran alcance con respecto a la producción neutra en carbono, el reciclaje de plásticos y la reducción de los residuos de envases de plástico. Además, la sostenibilidad está firmemente arraigada en la cadena de suministro global y este compromiso nos llevó a ser uno de los ganadores del Premio Alemán a la Sostenibilidad 2022.

Invertir en el ciclo de ciclo cerrado

Nos enfocamos en lograr la máxima eficiencia cuando desarrollamos nuestros dispositivos y esto incluye reducir continuamente el material utilizado. También estamos decidiendo cada vez más no utilizar plásticos nuevos y nuestro objetivo es aumentar la proporción de plástico reciclado en nuestras hidrolavadoras Home & Garden hasta un 50 % para el 2025.

Transformación de materiales usados en productos Kärcher

La creciente tendencia a no utilizar plástico nuevo también se aplica a nuestros accesorios. Por ejemplo, los tubos de las lanzas rociadoras seleccionadas están hechos de tela reciclada de bolsas de aire y materiales residuales de su producción. Estos materiales luego se procesan para formar un material duradero hecho de plástico 100% reciclado. Esto permite reducir considerablemente las emisiones de CO₂, el consumo de agua y el uso de energías no renovables.

Reduce, Reuse, Recycle

Incorporando la sostenibilidad

En Kärcher, los temas de sostenibilidad juegan un papel importante en nuestras hidrolavadoras desde la etapa de desarrollo. Hemos avanzado considerablemente en esta área, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. En consecuencia, impulsaremos enérgicamente los conceptos de reducción de contaminantes y economía circular mediante el desarrollo de diferentes áreas, como el diseño para el reciclaje, el diseño a partir del reciclaje y la capacidad de reparación y durabilidad del producto.

Productos que resuelven todos sus desafíos de limpieza

Ya sea que use la lavadora a presión ocasionalmente o la use todos los fines de semana, le ofrecemos exactamente el dispositivo que necesita, junto con los accesorios adecuados. ¡Pronto descubrirá que ninguna pared es demasiado alta, ninguna esquina está demasiado oculta y ninguna suciedad es demasiado persistente para usted y su equipo Kärcher!

Funcionalidad perfectamente diseñada

Escuchamos atentamente a nuestros clientes cuando diseñamos nuestros productos. Les preguntamos sobre sus deseos y necesidades como parte de nuestra investigación regular e incorporamos los hallazgos al desarrollo de productos. Nuestras hidrolavadoras también se distinguen por su incomparable valor de reconocimiento. Su diseño se basa en los rasgos "potente, sencillo y vigorizante", que describen productos que son fáciles de manejar, se destacan con soluciones inteligentes y logran los mejores resultados de limpieza del mercado.

Nos encanta el desafío de satisfacer sus necesidades específicas

Los requisitos de limpieza de las personas son tan variados como las propias personas y sus condiciones de vida. Siempre tenemos un enfoque en todo lo que hacemos: ofrecer precisamente la hidrolavadora adecuada para sus requisitos de limpieza individuales, sin importar cuán especializadas sean.

Control inteligente


Hidrolimpiadoras de alta tecnología con la aplicación Home & Garden, Bluetooth y detalles de equipamiento inteligentes, como la pistola Smart Control y la lanza de chorro múltiple 3 en 1.

Control de poder


La limpieza suave y eficaz nunca ha sido tan fácil con una buena dosis de potencia, el apoyo que brinda la aplicación Home & Garden y dispositivos potentes, como la pistola de gatillo Power Control con pantalla o la lanza pulverizadora Vario Power.

Compacto


Aquellos que buscan portabilidad y un diseño compacto encontrarán aquí el ayudante perfecto. Mínimos requisitos de espacio, fácil de almacenar y siempre rápido para trabajar. Con almacenamiento de manguera inteligente e integrado.

Silencioso


Los dispositivos con la innovadora función silenciosa reducen el nivel de ruido percibido en un 50 por ciento en comparación con otras hidrolavadoras de la misma clase. Esto significa que puede limpiar con una hidrolavadora sin molestar a los demás.

Batería


Para tareas de limpieza más pequeñas en cualquier lugar que no tenga una toma de corriente cerca. Inalámbrico, conveniente, móvil y flexible. Y con bastante poder cuando lo necesitas.

Gama de accesorios para cada necesidad

Siempre estamos abriendo nuevas aplicaciones con nuestra gama de accesorios en constante crecimiento. Esto convierte a nuestros dispositivos en auténticos todoterrenos, ya sea para la limpieza de fachadas, tuberías, patios o vehículos: las posibilidades son casi infinitas. Su amplia compatibilidad con las clases y rangos de dispositivos significa que prácticamente no hay límites.

