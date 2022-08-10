La Promesa Kärcher
En Kärcher, sabemos lo que espera de su hidrolavadora: la más alta calidad, el máximo rendimiento y un soporte de primer nivel durante toda su vida útil. Cumplir con estos requisitos está en el corazón de todo lo que hacemos. Kärcher marca la diferencia: descúbralo usted mismo.
Bienvenido a la Casa del WOW
Durante más de 70 años, Kärcher ha estado perfeccionando el arte de la limpieza a alta presión y ofreciendo a los clientes una experiencia de limpieza de nivel superior gracias a su innovación continua. Elija soluciones de limpieza que le impresionen por su rendimiento, calidad, sostenibilidad y variedad. Trae de vuelta el WOW.
Tecnología que te lleva más lejos
Las hidrolavadoras Kärcher te convierten en un experto en todas las tareas de limpieza, ya sea en el hogar, en el jardín, en el patio o en el automóvil. Trabajamos constantemente para encontrar nuevas soluciones y mejorar nuestros dispositivos para que pueda completar sus tareas de limpieza de la manera más rápida y eficiente posible.
Calidad que puedes ver y sentir
Las hidrolavadoras Kärcher tienen sus raíces en aplicaciones profesionales. Los usuarios privados continúan beneficiándose de esto porque nuestros dispositivos establecen el estándar de durabilidad, confiabilidad, facilidad de uso y diseño. La conocida calidad de Kärcher también es la razón por la que salimos victoriosos de las pruebas comparativas una y otra vez.
Experiencia que genera confianza
En 1984, Kärcher lanzó la HD 555, la primera lavadora a presión portátil para uso doméstico, lo que marcó un hito en la historia de los dispositivos de limpieza. Desde entonces, hemos asegurado nuestra posición a largo plazo como líderes del mercado mediante el desarrollo continuo de nuevas innovaciones y el establecimiento de nuevos estándares para la limpieza eficiente a alta presión.
Una forma sostenible de hacer negocios
La ecología y la lucha contra el cambio climático son una parte clave de nuestro enfoque. Durante muchos años, nos hemos fijado nuevos objetivos para que nuestra empresa sea sistemáticamente más eficiente y respetuosa con los recursos, y para asumir nuestra responsabilidad con la sociedad.
Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad para 2025, hemos tomado medidas de gran alcance con respecto a la producción neutra en carbono, el reciclaje de plásticos y la reducción de los residuos de envases de plástico. Además, la sostenibilidad está firmemente arraigada en la cadena de suministro global y este compromiso nos llevó a ser uno de los ganadores del Premio Alemán a la Sostenibilidad 2022.
Productos que resuelven todos sus desafíos de limpieza
Ya sea que use la lavadora a presión ocasionalmente o la use todos los fines de semana, le ofrecemos exactamente el dispositivo que necesita, junto con los accesorios adecuados. ¡Pronto descubrirá que ninguna pared es demasiado alta, ninguna esquina está demasiado oculta y ninguna suciedad es demasiado persistente para usted y su equipo Kärcher!