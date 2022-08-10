La Promesa Kärcher

Poder Incomparable

En comparación con la competencia, nuestros dispositivos se distinguen por un rendimiento de decapado y una eficiencia de limpieza mucho mayores. En definitiva, la limpieza es mucho más rápida, ahorrando hasta la mitad de tiempo y por tanto la mitad de energía y agua*.

Kärcher frente a la competencia: Ahorro medio**



En términos prácticos, nuestros dispositivos le permiten lograr los siguientes ahorros anuales al limpiar un área de 175 m²:

Energía suficiente para 15 ciclos de lavadora

Suficiente agua para 11 baños o 22 duchas

Es hora de ver seis episodios de tu serie favorita

*con nuestra boquilla turbo en comparación con los principales competidores europeos

**Valores de referencia: Ciclo lavadora 0,34 kWh, baño 150 l, ducha 72 l, duración episodio 45 min