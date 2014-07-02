Aspiradores en seco
Compactos y silenciosos: los pequeños aspiradores móviles de Kärcher son perfectos para cubrir las necesidades de los clientes profesionales. Kärcher ofrece soluciones óptimas en el ámbito de aspiradores en seco, aspiradoras de cepillos para alfombras, aspiradores con accionamiento por baterías y escobas eléctricas.
Aspiradores en seco
Los aspiradores en seco ultrasilenciosos con eco!efficiency permiten ahorrar electricidad, convencen por su elevado rendimiento de superficie, son polivalentes y se pueden utilizar en diferentes tipos de suelo. Los filtros de fieltro de larga vida útil proporcionan una potencia de aspiración constantemente alta.
Aspiradores verticales de cepillos
Los aspiradores de cepillos para la limpieza de alfombras de Kärcher combinan la potencia de su caudal de aspiración con la limpieza de los cepillos con accionamiento eléctrico. De este modo, consiguen eliminar incluso las partículas más incrustadas de las fibras.
Aspirador en seco a batería
Proporciona flexibilidad sin cables, un potente rendimiento de limpieza, una mayor productividad y, además, es increíblemente silencioso. El nuevo aspirador con accionamiento por baterías de la plataforma Kärcher Battery Power+ dispone, además, del modo eco!efficiency para ahorrar energía.