Aspiradores en seco

Compactos y silenciosos: los pequeños aspiradores móviles de Kärcher son perfectos para cubrir las necesidades de los clientes profesionales. Kärcher ofrece soluciones óptimas en el ámbito de aspiradores en seco, aspiradoras de cepillos para alfombras, aspiradores con accionamiento por baterías y escobas eléctricas.

Kärcher Aspiradores en seco

Aspiradores en seco

Los aspiradores en seco ultrasilenciosos con eco!efficiency permiten ahorrar electricidad, convencen por su elevado rendimiento de superficie, son polivalentes y se pueden utilizar en diferentes tipos de suelo. Los filtros de fieltro de larga vida útil proporcionan una potencia de aspiración constantemente alta.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Aspiradores verticales de cepillos

Aspiradores verticales de cepillos

Los aspiradores de cepillos para la limpieza de alfombras de Kärcher combinan la potencia de su caudal de aspiración con la limpieza de los cepillos con accionamiento eléctrico. De este modo, consiguen eliminar incluso las partículas más incrustadas de las fibras.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Aspirador en seco a batería

Aspirador en seco a batería

Proporciona flexibilidad sin cables, un potente rendimiento de limpieza, una mayor productividad y, además, es increíblemente silencioso. El nuevo aspirador con accionamiento por baterías de la plataforma Kärcher Battery Power+ dispone, además, del modo eco!efficiency para ahorrar energía.

GO TO PRODUCTS
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2024 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste