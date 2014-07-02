Aspiradoras Seco/Húmedo
Indispensable. Las aspiradoras en seco y húmedo son compatibles con cualquier tipo de suciedad. Seco, húmedo o líquido, ¡no importa! Las máquinas de Kärcher simplemente aspiran todo. Por supuesto, también puede utilizar las aspiradoras solo para aspirar en húmedo o simplemente como aspiradora en seco.
Aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher: diseñadas para uso profesional y comercial
-
Los aspiradores NT Tact han sido desarrollados para las aplicaciones más exigentes de la industria y el comercio, facilitando tu trabajo diario con la máxima potencia. Los sistemas de filtro autolimpiantes para aspiradoras industriales brindan una gran potencia de succión, incluso para grandes cantidades de polvo fino.
-
Las aspiradoras comerciales de clase Ap son versátiles y eliminan la suciedad, ya sea seca, húmeda o mojada. Por ejemplo, son ideales para todas las tareas de limpieza en la industria del automóvil.
-
La durabilidad y la facilidad de uso es donde la robusta clase estándar obtiene una alta puntuación. Las máquinas de clase estándar se utilizan principalmente para aspirar líquidos en la limpieza de edificios, así como en hoteles y restaurantes.
-
Nuestras aspiradoras especiales ofrecen soluciones a medida para aplicaciones particulares, como aspiradoras con bombas de eliminación integradas para cuerpos de bomberos y empresas de construcción, así como nuestra aspiradora para panaderías.
-
Los aspiradores de seguridad garantizan la protección de la salud allí donde los usuarios estén expuestos a polvos respirables en la clase de polvo M o polvos peligrosos en la clase de polvo H. Además, nuestra gama incluye aspiradores NT a prueba de explosiones para la clase de peligro zona 22.
¿Qué es un aspirador seco/húmedo?
Las aspiradoras en seco y húmedo son máquinas para el comercio y la industria, así como para la hostelería y los restaurantes. Eliminan tanto la suciedad seca como la húmeda, incluidos los líquidos. Las aspiradoras comerciales en seco y húmedo son indispensables para eliminar el polvo grueso y fino, especialmente para diversos trabajos en obras o talleres.
Ya sea para líquidos o grandes cantidades de polvo fino, están muy por encima de las aspiradoras en seco normales para uso privado o comercial, principalmente con respecto al tipo y la cantidad de contaminación que pueden eliminar. Además, la carcasa, los rodillos, los cables de alimentación, etc. cumplen las exigencias del uso diario en condiciones exigentes.
¿Cuál es la aspiradora en seco y húmedo adecuada para mí?
Gama Tact
Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.
Gama Ap
Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia.
Gama estándar
Los aspiradores de la clase estándar han sido especialmente diseñados para suciedad gruesa y grandes volúmenes de líquidos. Gracias a su especial robustez, durabilidad y manejo cómodo, estos equipos convencen en su trabajo diario a las empresas profesionales de limpieza.
Aspiradores de polvo fino con limpieza de filtro
La máxima calidad no sucede por accidente, es un trabajo duro. Especialmente en las obras de construcción y en los talleres, se acumulan grandes cantidades de polvo seco, se genera aserrín, los residuos de material caen al suelo y se atascan en las máquinas. Nuestras aspiradoras de polvo fino están diseñadas para adaptarse precisamente a estos desafíos. La tecnología patentada de limpieza de filtros Tact permite aspirar grandes cantidades de polvo fino sin necesidad de una bolsa de filtro. Esto permite utilizar todo el tamaño del contenedor de succión, además de que no hay costos por bolsas de filtro. La potencia de succión se mantiene constantemente alta para que pueda trabajar con la máxima eficiencia sin interrupciones, tanto para aspirar directamente en la herramienta eléctrica como para eliminar los depósitos de polvo.
Nuestras aspiradoras de clase Ap han sido diseñadas con limpieza de filtro semiautomática para pequeñas y medianas cantidades de polvo fino. Por supuesto, también son brillantes en el manejo de líquidos y suciedad gruesa: un verdadero todoterreno.
Aspiradores Seco/Húmedo
Los grandes volúmenes de líquido son difíciles de eliminar sin una aspiradora húmeda. La humedad daña el suelo y puede provocar accidentes debido al riesgo de resbalones. Estos desafíos son divertidos de abordar con nuestras aspiradoras húmedas. Tanto si las utiliza para limpiar suelos en profundidad como para eliminar líquidos derramados, no importa: todas nuestras aspiradoras en seco y en húmedo eliminan volúmenes pequeños o grandes de líquidos de forma rápida y fiable. Si necesita una máquina principalmente para aspirar líquidos, nuestras aspiradoras de clase estándar son la opción adecuada para usted.
Aspiradores de seguridad: aspira fácilmente sustancias nocivas
Las aspiradoras de seguridad te dan tranquilidad. Úsalos para aspirar suciedad peligrosa fácilmente y de la manera correcta. Si trabaja en un entorno con polvos respirables, tiene algo que ver con materiales cancerígenos o incluso ha estado expuesto al amianto, las aspiradoras de seguridad de Kärcher son su salvación, permitiéndole trabajar de forma sostenible y saludable. Los filtros plisados planos certificados de clase de polvo H mantienen las sustancias aspiradas donde deben estar: dentro de la aspiradora. Nuestro sistema patentado de limpieza de filtros Tact le permite aspirar durante largos períodos con una potente succión. Cuando puede aspirar sustancias nocivas de manera fácil y segura, puede concentrarse en lo importante, su trabajo.
¿Cómo funciona una aspirador en seco y húmedo de Kärcher?
Para hacer frente a las exigentes demandas de los usuarios en obras, talleres o industrias, las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher ofrecen diferentes principios de funcionamiento en función del tipo de suciedad.
Se hace una distinción entre contaminación seca y húmeda, donde la composición específica de la suciedad juega un papel importante. ¿Es suciedad de grano grueso o polvorienta? ¿La contaminación tiene una viscosidad baja o alta? Hay una aspiradora en seco y húmedo de Kärcher para adaptarse a la suciedad de cualquier estado, desde sólido hasta líquido.
Cómo funciona para la suciedad húmeda
El líquido se transporta al contenedor a través de una manguera de succión gracias al vacío del ventilador de derivación generado en el contenedor. Para evitar que los líquidos lleguen al ventilador en caso de sobrellenado, un sistema de flotador mecánico interrumpe el flujo de aire, por lo que un flotador bloquea el canal de succión o un corte automático electrónico apaga la aspiradora.
Sistemas de flotación mecánica
Cuando aumenta el líquido en el recipiente, el sistema empuja el flotador hacia arriba hasta bloquear el canal de aspiración, evitando un sobrellenado que provocaría la inundación del soplante de aspiración.
Sistemas de flotadores electrónicos
Si el líquido del recipiente se une a los contactos conductores de electricidad, la máquina se apaga para evitar el sobrellenado.
Cómo funciona para la suciedad seca
Se genera un vacío en el contenedor mediante un soplador de derivación, que transporta el polvo dentro del contenedor a través de una manguera. Como resultado, la suciedad se separa o filtra a través de un filtro plano o filtro de cartucho. Con el tiempo, el polvo se obstruirá en el filtro, lo que reducirá la potencia de succión. Para evitarlo, existen modelos con la opción de limpiar el filtro de forma semiautomática o totalmente automática. Durante un breve período, se genera un flujo de aire que fluye a través del filtro desde el lado limpio, lo que limpia el filtro. Gracias al diseño del puerto de la manguera de succión en el contenedor, la suciedad gira y las partículas gruesas y pesadas se depositan directamente en el piso del contenedor, como un ciclón.
¿Cuáles son los beneficios de la limpieza de filtros semiautomática o totalmente automática?
Cuando aspire polvo sin usar una bolsa de filtro, el filtro debe limpiarse regularmente para minimizar la pérdida de potencia de succión. Muchas aspiradoras tienen limpieza de filtro integrada para hacer esto convenientemente.
Ventajas de la limpieza automática del filtro
- Alta potencia de succión constante
- No es necesario quitar el filtro.
- Sin contacto con la suciedad
- No respirar polvo durante la limpieza del filtro
- Sin tensión mecánica, p. de eliminar la suciedad
- ahorro de tiempo de trabajo
- Reducción del uso incorrecto
- Ahorro de costes ya que no es necesario utilizar bolsas de filtro
- Hacer uso completo de todo el volumen del contenedor (en contraste con el uso con una bolsa de filtro)
- Esto significa que no es necesario vaciar el contenedor con tanta frecuencia.
Gama AP
De uso múltiple
Con la limpieza semiautomática del filtro Ap, los usuarios pueden determinar los intervalos de limpieza por sí mismos. Para hacerlo, presione el botón tres veces en sucesión rápida cuando la máquina esté encendida, preferiblemente con el puerto de la manguera de succión cerrado (limpieza a presión).
Gama Tact dust clase L
Tecnología de limpieza de aire activada
En máquinas con clase de polvo L, el intervalo de limpieza del filtro para la limpieza automática del filtro se puede configurar en dos etapas. En el ajuste MIN (3), la limpieza se realiza cada 60 segundos. En el ajuste MAX (2), la limpieza se realiza cada 15 segundos. Al aspirar líquidos o trabajar con bolsas de filtro, la función Tact permanece desactivada (1).
Gama Tact dust clase M/H
Tecnología de limpieza de aire activada
Con la limpieza automática del filtro, la máquina selecciona por sí misma el intervalo perfecto de limpieza del filtro en máquinas de las clases de polvo M y H. Una medición electrónica de la presión diferencial decide si la limpieza se realiza cada 7, 15 o 60 segundos o no se realiza en absoluto.
La seguridad es cuestión de tacto
Queremos aportar nuestro granito de arena para proteger a los trabajadores del sector de la construcción de los peligros del polvo fino. Por eso, hemos desarrollado una gama de aspiradores para eliminar la suciedad y el polvo húmedos y secos, con la opción de aspirar directamente en la fuente de polvo gracias a la aspiración de virutas y polvo. Hemos ido un paso más allá con nuestra última generación de aspiradoras en seco y húmedo en la clase Tact H y M.
¿Qué significa "tact"? Tecnología de limpieza de aire activada
Gracias a una serie de funciones, como nuestro nuevo sistema de limpieza de filtro automático controlado por sensor (Tact), las aspiradoras y aspiradoras en seco de Kärcher Professional detectan cuándo es necesario limpiar el filtro de pliegues planos, luego invierten brevemente el flujo de aire y lo expulsan. el filtro. Como resultado, los usuarios pueden trabajar sin perder potencia de succión y sin interrupciones. Este sistema revolucionario produce cantidades de polvo nunca antes vistas que se pueden aspirar sin necesidad de limpiar el filtro manualmente, así como una reducción significativa del ruido si solo hay pequeñas cantidades de polvo presentes.
Gracias a esta limpieza de filtro altamente eficiente, las potentes aspiradoras Tact son perfectas tanto para el polvo típico como para el peligroso. Los filtros tienen una vida útil inigualable: solo es necesario cambiarlos después de aspirar 180 kilogramos de polvo fino (polvo mineral de categoría A). Como resultado, puede disfrutar de períodos más prolongados de trabajo ininterrumpido con una potencia de succión constante, así como una mejor protección contra el polvo fino.
Descripción general de las características de la máquina
- Interruptor giratorio central para configurar y ajustar la limpieza del filtro según sus necesidades
- Conexión de manguera de succión en el cabezal de la máquina para aumentar el volumen neto y facilitar el vaciado
- Contenedor robusto con parachoques y asidero para una larga vida útil y un manejo cómodo
- Portaequipajes y solución de fijación para cajas de herramientas
- Almacenamiento flexible de mangueras y cables de alimentación para fijar diferentes mangueras de forma segura
- Almacenamiento lateral de la boquilla para ranuras y el manguito para herramientas para mayor seguridad contra pérdidas
- Ruedas grandes y robustas de metal para una movilidad óptima, incluso en condiciones de uso exigentes en obras
Descripción general de las características de los accesorios
- Funda para herramientas con regulador de flujo de aire y accesorio de goma para una compatibilidad óptima con la herramienta eléctrica
- Boquilla ancha para suelos con insertos de cambio rápido para aplicaciones húmedas y secas
- Curva ergonómica con zona de empuñadura de componente blando para un trabajo agradable
- Sistema de clip mejorado para facilitar el cambio, p. de la curva a la manga de la herramienta
- Cierre de bayoneta resistente a la suciedad para desconectar fácilmente la manguera de la máquina
Aspiradoras profesionales en seco y húmedo: clases de polvo
¿Qué significan las clases L, M y H?
El polvo es una mezcla compleja de aire y partículas sólidas de diferentes formas y tamaños. La composición química y las características físicas también pueden variar significativamente. El polvo se clasifica en las clases L, M o H utilizando estas variables según los niveles de peligro. Las fibras, como el amianto y las fibras minerales particularmente peligrosas (cuando < 5 µm), también pueden penetrar profundamente en el tracto respiratorio. Por lo tanto, la identificación exacta de las clases de polvo individuales es importante para poder seleccionar la aspiradora adecuada cuando se ha evaluado el peligro.
Clase L
Las aspiradoras de clase L son especialmente adecuadas para aspirar polvo de madera blanda, tiza y yeso. Los polvos de la clase L representan un riesgo moderado. No existen medidas de precaución particulares para su eliminación.
Clase M
La clase L, mejorada. Adecuado para aspirar el polvo y la suciedad generados por los siguientes materiales: madera dura, materiales de paneles, partículas de polvo de pintura, cerámica, hormigón y ladrillo. La clase M es la clase más básica, legalmente requerida para su uso en obras de construcción.
Clase H
Las aspiradoras de clase H son ideales para aspirar grandes cantidades de sustancias seguras y peligrosas/altamente cancerígenas, como polvo de amianto, plomo, carbón, níquel, cobalto, cobre, cadmio y moho.
Clase por tipo de polvo
L
Tasa de Permeación
≤ 1.0%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC > 1 mg/m³
Usar para
- Polvo de cal
- Polvo de yeso
Clase por tipo de polvo
M
Tasa de Permeación
< 0.1%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC ≥ 0.1 mg/m³
- Polvos de madera hasta 1200 W/50 l
Usar para
- Polvo de madera (haya, roble)
- Partículas de polvo de pintura
- Polvos cerámicos
- Polvo de plásticos
Clase por tipo de polvo
H
Tasa de Permeación
< 0.005%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC < 0.1 mg/m³
- Polvos cancerígenos (Sección 35 de la ordenanza Alemana sobre sustancias peligrosas)
- Polvos que contienen patógenos
Usar para
- Tipos de polvos cancerígenos (plomo, carbón, cobalto, niquel, alquitrán, cobre, cadmio, etc.)
- Moho, bacterias
- Esporas de gérmenes
- Formaldehído
Clase por tipo de polvo
Requerimiento especial: Asbestos*
Tasa de Permeación
< 0.005%
Adecuado para
- Polvo que contiene Asbestos
Usar para
- Polvo de Asbestos de calentadores de almacenamiento nocturno o cortafuegos
Clase por tipo de polvo
Tipos de polvos explosivos (ATEX zona 22)
Tasa de Permeación
Como clase de polvo L, M o H con requisitos especiales
Adecuado para
- Tipos de polvo en la clase de explosión de polvo en la Zona 22
Usar para
- Polvo de papel
- Polvo de harina
Alto nivel en cada clase
Una aspiradora siempre es tan buena como su filtro
Nunca ha sido más seguro mostrar colores reales. Nuestros filtros están codificados por colores para indicar su aplicación de uso. Marrón significa polvo de madera y fibra. El rojo indica HEPA. El negro denota las aplicaciones más difíciles. Azul significa que se pueden usar en cualquier lugar. Y verde significa polvo seco y alta rentabilidad.
Filtro de cartucho de madera
Nuestro filtro de cartucho encaja en la última generación de todas las aspiradoras Kärcher Tact de un solo motor. Los ocho cartuchos con recubrimiento de PTFE funcionan de manera extremadamente eficiente con polvo de madera y fibra de cualquier tipo. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Permite aspirar el polvo de fibra sin bolsa de filtro por primera vez
- Garantiza una alta potencia de succión (sin obstrucciones)
- Resistente a la humedad y a la putrefacción
Polvo clase: M + L
Filtro plisado plano de seguridad/HEPA
El primer filtro H lavable para aspiradoras en húmedo y en seco. De una etapa y disponible exclusivamente en Kärcher. Certificado para polvo clase H. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,995% (HEPA).
- Apta para aspirar polvos peligrosos y explosivos.
- El nuevo filtro H de PTFE es el primer filtro H limpiable del mercado. Por lo tanto, permite aspirar grandes cantidades de polvo fino sin bolsa de filtro
- A safety filter set or disposal bag is required for vacuuming hazardous dusts
Polvo clase: H
Último filtro plisado plano
Tenemos la mejor solución de filtrado para aplicaciones que generan una gran cantidad de polvo, p. lijar hormigón fresco o trabajar con toners: nuestro filtro PTFE. Se puede utilizar en todos los modelos NT Tact. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Resistente a la humedad y a la putrefacción
- Aún más rentable gracias a una mayor vida útil del filtro
- Garantiza una alta potencia de succión (sin obstrucciones)
Polvo clases: M + L
Filtro plisado plano húmedo y seco
Estos filtros PES (característica estándar en nuestras nuevas aspiradoras NT Tact) brindan excelentes resultados tanto para aplicaciones húmedas como secas. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Resistente a la humedad y a la putrefacción
- Aún más rentable gracias a una mayor vida útil del filtro
- Ideal para cambiar frecuentemente entre aspirado húmedo y seco
Polvo clase: M + L
Filtro plisado plano seco
Estos filtros de papel son una excelente opción para aplicaciones secas, incluso en términos de precio. Se puede utilizar en todas las aspiradoras NT Tact. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Alta potencia de succión al aspirar polvo fino
- Alta tasa de retención de polvo
- El filtro debe secarse después de aspirar líquidos.
Polvo clase: M + L
Polvo fino en obras de construcción
El polvo de construcción es un término general para describir los tipos de polvo que normalmente se producen cuando se trabaja en el sector de la construcción. Si no se controlan adecuadamente, los tipos de polvo pueden tener graves impactos negativos en la respiración y la salud. Las nuevas aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher destacan entre la multitud gracias a la tecnología de filtrado mejorada, que ayuda a controlar el polvo en su entorno, así como a protegerlo a usted y a los demás.
¿Qué es el polvo de construcción?
El polvo de construcción es un término general para describir los tipos de polvo que normalmente se producen cuando se trabaja en el sector de la construcción. Estos polvos son más que simplemente molestos: si no se controlan adecuadamente, estos tipos de polvo pueden dañar seriamente su respiración y su salud. Los períodos prolongados de exposición a algunos tipos de polvo pueden causar enfermedades pulmonares potencialmente mortales, que incluso pueden causar la muerte.
Estamos en un terreno familiar con las partículas de polvo fino que circulan en la atmósfera día a día, como las células de la piel humana, las fibras textiles e incluso las partículas de meteorito quemado. Sin embargo, los trabajadores de la industria de la construcción enfrentan tipos de polvo significativamente más peligrosos.
Hay tres categorías principales de polvo generado durante el corte, lijado, lijado o cualquier otra forma de romper materiales:
polvo de sílice
Hormigón, ladrillos, tejas, mortero y arenisca (también conocida como "sílice cristalina respirable")
Polvo de madera
Madera blanda, madera dura y productos de madera, como MDF y madera contrachapada
Polvos con poca toxicidad
Yeso (por ejemplo, en placas de yeso), piedra caliza, mármol y dolomita
Aspirar en lugar de toser
Nuestros pulmones simplemente no están hechos para lidiar con el polvo fino. Por no hablar de grandes volúmenes de la misma. Y son esos grandes volúmenes los que pueden ser extremadamente peligrosos. Por lo tanto, las enfermedades pulmonares crónicas ocupan el tercer lugar en las estadísticas de enfermedades. El tratamiento cuesta varios miles de millones de pesos. ¿Cuánto vale tu salud para ti?
¿Qué tipo de polvo estoy respirando?
- Los polvos de Sílice y de asbestos son particularmente peligrosos y pueden causar cáncer.
- Polvos venenosos o cancerígenos procedentes del plomo, cadmio, vanadio or manganeso not only damages your lungs, it also affects other organs like your liver and spleen. This kind of dust is created during welding work among other tasks.
- Polvos de madera (como el polvo de roble y haya) pueden causar cáncer nasal a largo plazo.
- Polvo Alergénico tiene un origen vegetal o animal y ocurre durante el trabajo de limpieza en o sobre edificios que están contaminados por excrementos de pájaros, por ejemplo. Las esporas de moho o los microorganismos también pueden causar reacciones alérgicas.
- Polvo Fibrinogénico hace que se forme tejido cicatricial y cambia progresivamente la composición del tejido pulmonar después de una exposición frecuente durante períodos prolongados. La neumoconiosis, también conocida como pulmón negro, causada por el cuarzo y el asbesto es una de las enfermedades ocupacionales reconocidas más prevalentes.
Más vale prevenir que curar
En primer lugar, el polvo que no se crea no puede poner en peligro a nadie. Hay muchas maneras diferentes de prevenir la formación de polvo. Y si no podemos evitar el polvo, aún podemos unirlo, aspirarlo o bloquearlo para que no ingrese a nuestros pulmones, con ropa protectora y máscaras contra el polvo.
¿Qué puedo hacer para evitar el polvo?
- Comienza a aspirar tan pronto de forme polvo. Muchas herramientas eléctricas tienen un puerto para conectar una aspiradora. Las aspiradoras con tomas de conector se encienden automáticamente cuando se pone en marcha la herramienta eléctrica conectada. Utilice siempre un filtro adecuado.
- Elige métodos de trabajo con poco polvo, p.ej. operación mojada o húmeda.
- Mezcla el polvo con agua, p.ej. durante los trabajos de demolición y rectificado al aire libre.
- Usa productos con bajo contenido de polvo, p.ej. gránulos de mortero, hormigón premezclado y yeso.
- Evita remover el polvo innecesariamente. En lugar de barrer en seco y usar sopladores, emplee aspiradoras y barredoras.
- Consulte y aproveche los exámenes de Salud Ocupacional.
- Limpie regularmente las estaciones de trabajo, ventile suficientemente los lugares de trabajo, mantenga limpia su uniforme o ropa de trabajo.
- Remueva los desperdicios inmediantammente y sin levantar polvo.
- Verifique regularmente el desempeño de la mangera de succión de su aspiradora .Limpie o reemplace el filtro según sea necesario. Utilice aspiradoras con limpieza automática del filtro para obtener una potencia de succión alta y constante.
- Use ropa protectora y máscaras contra el polvo. Si bien se usa de forma habitual para tareas particularmente polvorientas, siempre debe usar una máscara contra el polvo adecuada como mínimo, incluso cuando el impacto del polvo es menos severo.