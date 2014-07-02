Aspiradoras Seco/Húmedo

La seguridad es cuestión de tacto

Queremos aportar nuestro granito de arena para proteger a los trabajadores del sector de la construcción de los peligros del polvo fino. Por eso, hemos desarrollado una gama de aspiradores para eliminar la suciedad y el polvo húmedos y secos, con la opción de aspirar directamente en la fuente de polvo gracias a la aspiración de virutas y polvo. Hemos ido un paso más allá con nuestra última generación de aspiradoras en seco y húmedo en la clase Tact H y M.

¿Qué significa "tact"? Tecnología de limpieza de aire activada

Gracias a una serie de funciones, como nuestro nuevo sistema de limpieza de filtro automático controlado por sensor (Tact), las aspiradoras y aspiradoras en seco de Kärcher Professional detectan cuándo es necesario limpiar el filtro de pliegues planos, luego invierten brevemente el flujo de aire y lo expulsan. el filtro. Como resultado, los usuarios pueden trabajar sin perder potencia de succión y sin interrupciones. Este sistema revolucionario produce cantidades de polvo nunca antes vistas que se pueden aspirar sin necesidad de limpiar el filtro manualmente, así como una reducción significativa del ruido si solo hay pequeñas cantidades de polvo presentes.

Gracias a esta limpieza de filtro altamente eficiente, las potentes aspiradoras Tact son perfectas tanto para el polvo típico como para el peligroso. Los filtros tienen una vida útil inigualable: solo es necesario cambiarlos después de aspirar 180 kilogramos de polvo fino (polvo mineral de categoría A). Como resultado, puede disfrutar de períodos más prolongados de trabajo ininterrumpido con una potencia de succión constante, así como una mejor protección contra el polvo fino.