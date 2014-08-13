Sistemas de aspiración Ringler, del grupo Kärcher
La empresa Ringler GmbH, como parte del grupo Kärcher, ofrece sistemas de aspiración potentes tanto para instalaciones de aspiración pequeñas como complejas. Con más de 40 años de experiencia en el sector de la aspiración industrial y en técnica de desempolvamiento, Ringler es garantía de fiabilidad, orientación al cliente y sostenibilidad.
Sistemas de aspiración potentes, servicio de atención al cliente y asesoramiento técnico de máximo nivel
Nuestras prestaciones de un vistazo:
- Sistemas de aspiración específicos para cada cliente
- Conocimiento técnico de ingeniería y gestión de proyectos
- Planificación, montaje y puesta en funcionamiento
- Formaciones de entrega individuales
- Servicio, mantenimiento y suministro de repuestos
Grupos destinatarios: soluciones perfectas para cada sector
Ya sea como fabricantes o como suministradores, ofrecemos soluciones específicas para cada cliente según el sector, desde la industria de procesamiento de metales y de plásticos hasta la industria alimentaria y farmacéutica.
Industria de procesamiento de metales
Para el sistema de aspiración de virutas de todo tipo, polvos y líquidos: nuestros clientes utilizan sistemas de aspiración en casi todos los procesamientos que implican desprendimiento de virutas, como fresar, taladrar, tornear, serrar o lijar, desbarbar y cepillar. En ellos se optimizan la seguridad en el trabajo y la calidad de producto.
Industria del procesamiento de plásticos
Nuestros sistemas de aspiración fijos están particularmente indicados para limpiar equipos y lugares de trabajo de granulado, virutas de plástico y polvos sin perturbar en absoluto el flujo de producción.
Industria alimentaria
Los sistemas de aspiración impiden el peligro de explosiones de polvo en la producción. Los polvos alimentarios son aspirados para conseguir un clima de trabajo agradable y seguro en el lugar de aparición.
Industria farmacéutica
La producción y la limpieza durante el servicio son ámbitos de uso típicos. La clasificación de los filtros es, por orden, L, M o H. De esta forma, se garantiza una separación segura de prácticamente todas las sustancias peligrosas.
