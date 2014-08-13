Sistemas de aspiración Ringler, del grupo Kärcher

Industria de procesamiento de metales

Para el sistema de aspiración de virutas de todo tipo, polvos y líquidos: nuestros clientes utilizan sistemas de aspiración en casi todos los procesamientos que implican desprendimiento de virutas, como fresar, taladrar, tornear, serrar o lijar, desbarbar y cepillar. En ellos se optimizan la seguridad en el trabajo y la calidad de producto.