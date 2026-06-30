Accesorio enrollador de mangueras automático HDS C

Kit de montaje completo de enrollador de mangueras automático para la gama compacta HDS. Montaje extremadamente sencillo y todas las funciones del equipo están disponibles. Ofrece comodidad máxima al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Incluye: enrollador de mangueras automático, manguera de alta presión y todos los elementos de conexión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 30

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
  • Manguera de alta presión y de conexión
Equipos compatibles
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.