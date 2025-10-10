Potente limpiadora de alta presión con agua caliente de la gama compacta HDS de Kärcher: gracias al exclusivo modo eco!efficiency, la HDS 6/14 C aúna un funcionamiento rentable y respetuoso con el medioambiente, con un extraordinario confort para el usuario. Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, los cierres rápidos EASY!Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales sin perder robustez ni longevidad. Asimismo, manejo sin esfuerzo gracias al manejo intuitivo con un solo botón que incorpora el equipo. Las ruedas de gran tamaño y el rodillo de dirección garantizan una excelente movilidad, mientras que el resistente chasis con depósitos integrados para combustible y detergente domina sin problemas incluso las aplicaciones más exigentes. Prácticos compartimentos para accesorios, boquillas, etc. completan en elaborado concepto de este equipo de una fase.