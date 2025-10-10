Bolsa filtro de fieltro KFI 487
Bolsa de filtro de fieltro increíblemente resistente al desgarro, ideal para aspirar suciedad húmeda y seca. Para aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras de Kärcher.
Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas KFI 487, increíblemente resistentes al desgarro, destacan por su elevada potencia de aspiración y filtración de polvo. Además, ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, al aspirar suciedad gruesa y húmeda. Las bolsas de filtro se han diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-6, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher. Además, también se pueden utilizar para las lava-aspiradoras SE 5, SE 6, SE 5.100 y SE 6.100 de Kärcher. En el equipo se incluyen de serie 4 bolsas.
Características y ventajas
Aptas para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4–6, KWD 4–6, MV 4–6 de Kärcher
Apto para lava-aspiradoras de Kärcher de la serie SE 5, SE 6, SE 5.100, SE 6.100
Material de fieltro de tres capas
- Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
- Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|4
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 190 x 13
Campos de aplicación
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda