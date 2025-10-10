Las bolsas de filtro de fieltro de tres capas KFI 487, increíblemente resistentes al desgarro, destacan por su elevada potencia de aspiración y filtración de polvo. Además, ofrecen el mejor resultado en usos exigentes, como, por ejemplo, al aspirar suciedad gruesa y húmeda. Las bolsas de filtro se han diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-6, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher. Además, también se pueden utilizar para las lava-aspiradoras SE 5, SE 6, SE 5.100 y SE 6.100 de Kärcher. En el equipo se incluyen de serie 4 bolsas.