Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 30/1

Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Fabricadas con un 40 % de plástico reciclado. Contenido: 5 unidades.