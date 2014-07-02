Boquilla de alto rendimiento 15°, 040

Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 40
Ángulo (°) 15
Rosca de empalme M22 x 1,5
Color plata
Equipos compatibles
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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

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servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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