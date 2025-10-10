Limpiadora de alta presión HD 801 B
Limpiadora de alta presión con agua fría de la versión básica con motor de gasolina para tareas de limpieza que no requieran conexión de corriente, disponible con bastidor tubular especial para uso en condiciones difíciles.
Limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina con diseño horizontal y compacto para usos sin corriente eléctrica. La compacta unidad de motor y bomba está montada sobre un bastidor estable y móvil. Gracias a sus dimensiones compactas también puede transportarse cómodamente a distintos lugares de uso. Su motor de cuatro tiempos y un cilindro, refrigerado por aire, arranca fácilmente con arranque reversible. La culata de latón con válvulas de acero inoxidable es apta para uso industrial y proporciona una larga vida útil. La válvula dosificadora del detergente, regulable sin escalonamiento, ofrece una dosificación exacta y con ello un consumo de detergente más ajustado. Una válvula de seguridad incorporada proporciona una protección segura del equipo contra sobrecargas de presión. El sensor térmico de la culata provoca la desconexión automática del motor cuando la temperatura es demasiado alta en el circuito (con la pistola cerrada). Los compartimentos para accesorios junto al asa de empuje garantizan que los accesorios estén siempre a mano y bien guardados en el equipo. Sus ruedas con neumáticos la hacen fácilmente manejable, incluso en terrenos impracticables.
Características y ventajas
Máximo rendimiento
- El grupo del motor de tres pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus culatas de latón.
- Las bombas de alta presión de Kärcher de accionamiento directo aseguran los máximos datos de potencia y un servicio fiable.
Máxima autonomía
- Los motores Honda y Yanmar garantizan una larga vida útil.
- Las más variadas clases de potencia para un uso óptimo.
- Puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de alimentación de corriente.
Confort de funcionamiento sobresaliente
- Desconexión automática del motor en caso de falta de aceite.
- La limitación de la velocidad de giro en el modo marcha en vacío atenúa la emisión de ruidos durante el funcionamiento y alarga la vida útil (HD 1050).
Máxima movilidad
- Ruedas neumáticas para una buena capacidad de maniobra.
- Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|650
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|150 / 15
|Presión máx. (bar/MPa)
|160 / 16
|Temperatura de entrada (°C)
|hasta 60
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 160
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|34
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1044 x 542 x 662
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola de alta presión
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
Accesorios
