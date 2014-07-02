Limpiadoras de alta presión de agua fría

Las mejores de su sector. Nuestras hidrolimpiadoras de agua fría de gama superior se utilizan cuando es necesaria la máxima potencia sin concesiones. Con su diseño robusto y de larga vida útil, disponen del mejor equipamiento para eliminar incluso la suciedad más resistente. Ya sea en la agricultura, en la obra, en la industria o en el uso municipal, se requiere el máximo rendimiento. La presión, el volumen de caudal y equipamiento de la gama superior están perfectamente adaptados entre sí.