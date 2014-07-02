Limpiadoras de alta presión de agua fría

Limpiadora de alta presión de agua fría: agua fría para suciedad incrustada Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.

Kärcher Gama superior

Las mejores de su sector. Nuestras hidrolimpiadoras de agua fría de gama superior se utilizan cuando es necesaria la máxima potencia sin concesiones. Con su diseño robusto y de larga vida útil, disponen del mejor equipamiento para eliminar incluso la suciedad más resistente. Ya sea en la agricultura, en la obra, en la industria o en el uso municipal, se requiere el máximo rendimiento. La presión, el volumen de caudal y equipamiento de la gama superior están perfectamente adaptados entre sí.

Kärcher Gama Media

Bien equipados para usos prolongados y en suelos rugosos: las limpiadoras de alta presión de agua fría de la gama media limpian de forma rápida y fiable: equipos, vehículos y empresas.

Kärcher Gama Compacta

Ligeros y potentes: los equipos de limpieza multiuso de la gama compacta limpian el patio y el taller en muy poco tiempo. Convencen por su presión, caudal y vida útil.

Kärcher Gama especial

Equipada para el transporte ligero en terrenos especialmente difíciles: La gama especial de Kärcher elimina la suciedad incrustada en zonas de difícil acceso.

Kärcher Motor de explosión

Cuando no hay corriente eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión (opcionalmente también accionadas con biodiésel) garantizan una máxima flexibilidad y autonomía.

