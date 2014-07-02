Boquilla para colchones
Boquilla para colchones especial para aspirar colches y zonas de difícil acceso alrededor de la cama.
Boquilla especial para colchones para aspirar la cama, el colchón y las almohadas, así como los huecos y las zonas de difícil acceso de la cama. Precisamente, en la zona de la cama se acumula mucho polvo, que se fija en las superficies textiles y puede provocar alergias. Esta práctica boquilla de ranuras elimina la mayor parte del polvo y llega hasta los rincones de más difícil acceso. Así, el polvo y los ácaros ya no tendrán ninguna posibilidad.
Características y ventajas
Forma de las boquillas aspiradoras adaptada a los colchones
- Elimina la suciedad en colchones de forma más minuciosa que las boquillas convencionales para tapicerías
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|170 x 103 x 40
Campos de aplicación
- Colchones