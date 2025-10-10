Como todos los equipos Kärcher, la aspiradora VC 2 destaca especialmente por su funcionalidad. Con su diseño esbelto, se acomoda a la perfección en cualquier entorno familiar moderno. La aspiradora es de fácil manejo para personas de todas las edades. Las bolsas de filtro se extraen fácilmente y pueden tirarse a la basura sin contacto con la suciedad. Los accesorios se guardan fácilmente en el equipo y por lo tanto están siempre a mano. El filtro HEPA 12 integrado retiene de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas y deja un aire de salida limpio. Con la aspiradora VC 2 de Kärcher pueden aspirarse suelos duros o alfombras. También permite aspirar lugares de difícil acceso como esquinas o bordes.