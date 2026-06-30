Boquilla para el cuidado de textiles
Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles y para eliminar eficazmente los olores. Con quitapelusas integrado.
Boquilla para el cuidado de textiles para refrescar y alisar ropa y textiles y para eliminar eficazmente los olores. Con esta práctica boquilla para el cuidado de textiles es posible tratar ropa y textiles colgados de forma cómoda y ocupando poco espacio. El quitapelusas elimina las pelusas en un abrir y cerrar de ojos.
Características y ventajas
Quitapelusas
- Fácil eliminación de pelusas y pelos de los tejidos.
Emisión de vapor uniforme en la boquilla
- Planchado óptimo de tejidos
- Limpieza óptima de tejidos
Forma estrecha
- Fácil planchado de las mangas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|340 x 43 x 39
Campos de aplicación
- Refrescar ropa y textiles
- Prendas que se puedan planchar
- Espacios interiores
- Suciedad seca