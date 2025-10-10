Limpiadora de vapor SC 2 110-127 / 60 Hz *LA

Limpieza e higienización sin productos químicos. El limpiador de vapor SC 2 remueve la suciedad y elimina hasta el 99,99% de coronavirus y bacterias, haciendo que su familia esté siempre a salvo. Su boquilla con tecnología EasyFix facilita la introducción y extracción del paño de microfibra sin entrar en contacto con la suciedad. Ideal para limpiar suelos, cocinas, baños, tapicerías, sofás y cortinas. Residuos de moho y otras suciedades difíciles de eliminar. La regulación del vapor en dos fases permite adaptar la intensidad del vapor a la superficie y a la suciedad. Tecnología EasyFix. El paño de microfibra con tiras adhesivas puede fijarse fácilmente a la boquilla para suelos y retirarse de nuevo sin entrar en contacto con la suciedad.

Características y ventajas
Seguro para niños en la pistola de vapor
  • Protege contra el uso inadecuado, por ejemplo, por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
  • El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Certificado de ensayo¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
Potencia calorífica (W) 1500
Máx. presión de vapor (bar) máx. 3,2
Longitud del cable (m) 5
Tiempo de calentamiento (min) 8
Capacidad de la caldera (l) 1
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 127 / 50 - 60
Peso sin accesorios (kg) 3
Peso con embalaje incluido (kg) 4,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 254 x 260

Scope of supply

  • Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
  • Boquilla para suelos: EasyFix
  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m

Equipamiento

  • Seguro para niños
  • Válvula de seguridad
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Grifería
  • Lavabos
  • Paredes alicatadas
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Campana extractora
  • Placas de cocina
Accesorios
