Boquilla para la limpieza de tuberías giratoria
Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza de tuberías y desagües obstruidos eficaz y respetuosa con el medio ambiente.Las aberturas de la boquilla están orientadas de modo que la boquilla con manguera se inserte automáticamente en el tubo. Con conexión R 1/8 in para el montaje en manguera para la limpieza de tuberías.4 chorros giratorios
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|16
|Tamaño de la boquilla ( )
|65
|Rosca
|R 1/8"