Limpiadora de alta presión HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 M Classic, la limpiadora de alta presión con agua caliente de tres fases más potente de la gama media de Kärcher. Con motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua, dos depósitos de detergente, sistema electrónico de servicio.
Sin ningún tipo de concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 10/20-4 M es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency y una precisa dosificación del detergente, además de la tecnología de quemadores optimizada, reducen el impacto medioambiental y protegen su bolsillo, al tiempo que la tecnología de boquillas patentada, los pistones cerámicos, el turboventilador y la excelente eficiencia de la bomba, garantizan resultados de limpieza excelentes. Asimismo, la óptima manejabilidad respaldada, por ejemplo, por un panel de instrumentos de manejo intuitivo, indicadores LED y un logrado concepto de movilidad que facilita considerablemente el manejo del equipo y su transporte. De forma sencilla se llevan a cabo también las labores de mantenimiento y servicio en el equipo, puesto que todos componentes relevantes son fácilmente accesibles y es posible consultar en todo momento los datos de funcionamiento.
Características y ventajas
RentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones. Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacionalEl gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Almacenaje
- Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza mediante un elemento de fijación.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|7,8
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|6,4
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|5,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|178,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|190,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Lanza: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Sistema electrónico de servicio con indicadores led
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de plantas de producción
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones deportivas
