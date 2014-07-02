Boquilla triple de conmutación manual. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro concentrado de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5.