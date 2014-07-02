Boquilla triple, 050
Cambio del chorro rápido y cómodo con solo girar la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro plano de alta presión (25°), cambio manual a chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para la entrada y aplicación del detergente. Conexión M18 × 1,5.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
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