Boquilla triple, 050

Cambio del chorro rápido y cómodo con solo girar la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro plano de alta presión (25°), cambio manual a chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para la entrada y aplicación del detergente. Conexión M18 × 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Equipos compatibles
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