Limpiadora de alta presión HD 1050 B
Limpiadora de alta presión de primera clase de la serie de equipos con agua fría accionados por motores de gasolina, con potencia y equipamiento superiores. Funciones especiales como el Servopress y la limitación de la velocidad de giro caracterizan este potente paquete.
Potente limpiadora de alta presión con agua fría, polivalente y sin necesidad de corriente eléctrica. Motor de gasolina de cuatro tiempos refrigerado por aire con arranque reversible. Los componentes de la bomba del motor están montados en un bastidor tubular estable y resistente que los protege de daños de forma fiable. El bastidor tubular está revestido de polvo como protección contra la corrosión, y cuenta además con compartimentos para almacenar con seguridad los accesorios de su completo equipamiento de serie. Grandes ruedas neumáticas permiten maniobrar cómodamente incluso en terrenos impracticables. La bomba axial de tres émbolos con accionamiento directo, de larga vida, asegura un rendimiento ejemplar a lo largo de un periodo de uso prolongado. La culata de latón con válvulas y émbolo de acero inoxidable es otra característica más que asegura un uso continuado y rentable. El equipamiento de seguridad incluye: válvula de seguridad como protección fiable contra sobrecargas de presión. Protección contra falta de aceite que desconecta automáticamente el motor en caso de falta de aceite. Válvula contra desbordamiento con regulación Servopress integrada para adaptarse a las distintas tareas de limpieza. El filtro fino para agua de serie en la entrada protege la bomba de la suciedad de forma fiable. El dispositivo Servopress permite ajustar la presión y el caudal cómoda y directamente en la pistola pulverizadora. La válvula dosificadora de detergente, regulable sin escalonamiento, permite dosificar a baja presión de forma exacta y económica. Esta válvula puede ajustarse girando la boquilla triple, que además cuenta con dos tipos de chorro adicionales a alta presión, chorro concentrado y chorro plano a 25 grados, conmutables sin contacto. La regulación integrada de la velocidad de giro baja la velocidad del motor con la pistola cerrada y proporciona un nivel de presión acústica reducido.
Características y ventajas
Máximo rendimiento
- El grupo del motor de tres pistones axiales garantiza una vida útil excepcionalmente alta gracias a sus culatas de latón.
- Las bombas de alta presión de Kärcher de accionamiento directo aseguran los máximos datos de potencia y un servicio fiable.
Máxima autonomía
- Los motores Honda y Yanmar garantizan una larga vida útil.
- Las más variadas clases de potencia para un uso óptimo.
- Puede utilizarse de forma autónoma, sin necesidad de alimentación de corriente.
Confort de funcionamiento sobresaliente
- Desconexión automática del motor en caso de falta de aceite.
- La limitación de la velocidad de giro en el modo marcha en vacío atenúa la emisión de ruidos durante el funcionamiento y alarga la vida útil (HD 1050).
Máxima movilidad
- Ruedas neumáticas para una buena capacidad de maniobra.
- Centro de gravedad equilibrado y diseño ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 930
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Presión máx. (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 60
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|67
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1044 x 549 x 662
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Servomando
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.