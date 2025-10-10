Potente limpiadora de alta presión con agua fría, polivalente y sin necesidad de corriente eléctrica. Motor de gasolina de cuatro tiempos refrigerado por aire con arranque reversible. Los componentes de la bomba del motor están montados en un bastidor tubular estable y resistente que los protege de daños de forma fiable. El bastidor tubular está revestido de polvo como protección contra la corrosión, y cuenta además con compartimentos para almacenar con seguridad los accesorios de su completo equipamiento de serie. Grandes ruedas neumáticas permiten maniobrar cómodamente incluso en terrenos impracticables. La bomba axial de tres émbolos con accionamiento directo, de larga vida, asegura un rendimiento ejemplar a lo largo de un periodo de uso prolongado. La culata de latón con válvulas y émbolo de acero inoxidable es otra característica más que asegura un uso continuado y rentable. El equipamiento de seguridad incluye: válvula de seguridad como protección fiable contra sobrecargas de presión. Protección contra falta de aceite que desconecta automáticamente el motor en caso de falta de aceite. Válvula contra desbordamiento con regulación Servopress integrada para adaptarse a las distintas tareas de limpieza. El filtro fino para agua de serie en la entrada protege la bomba de la suciedad de forma fiable. El dispositivo Servopress permite ajustar la presión y el caudal cómoda y directamente en la pistola pulverizadora. La válvula dosificadora de detergente, regulable sin escalonamiento, permite dosificar a baja presión de forma exacta y económica. Esta válvula puede ajustarse girando la boquilla triple, que además cuenta con dos tipos de chorro adicionales a alta presión, chorro concentrado y chorro plano a 25 grados, conmutables sin contacto. La regulación integrada de la velocidad de giro baja la velocidad del motor con la pistola cerrada y proporciona un nivel de presión acústica reducido.