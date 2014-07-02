Adecuado para todos los modelos NT-Tact y Ap de un solo motor de Kärcher y fabricado en material de fibras de celulosa: el filtro plegado plano Dry destaca por su grado de separación de polvo del 99,9 por ciento, certificaciones para las categorías de polvo L y M y es apto para la aspiración segura de polvo fino seco y de suciedad gruesa. Para evitar la confusión con otros filtros, el modelo Dry dispone de una etiqueta verde. Si es necesario aspirar líquidos, el filtro deberá secarse después de la utilización para conservar su capacidad de aspiración.