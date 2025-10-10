La KM 70/30 C es la sucesora de la KSM 690. Este desarrollo se basa en la exitosa KM 70/20 C con todas sus destacadas características. La KM 70/30 C Bp cuenta con un cepillo cilíndrico principal de barrido y un cepillo lateral accionados eléctricamente, p. ej. para barrer rincones. La altura del asa de empuje se puede regular en 3 posiciones, es plegable y permite un manejo cómodo. La altura del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral se puede regular fácilmente. El cepillo cilíndrico de barrido se regula rápidamente mediante un asa con 6 posiciones de enclavamiento. La batería de 12 V y el correspondiente cargador (230 V con conector Schuko) están integrados en el equipo.