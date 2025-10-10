Para una limpieza rápida y cómoda: la manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud se puede conectar a limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras y conexiones Quick Connect a partir del año de fabricación 2009 o posterior. La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.