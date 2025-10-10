H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras

Manguera de recambio con conexiones Quick Connect para una conexión rápida. Para todos los equipos Kärcher de las gamas K 4–K 7 con enrollador de mangueras (a partir del año de fabricación 2009 o posterior). La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.

Para una limpieza rápida y cómoda: la manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud se puede conectar a limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras y conexiones Quick Connect a partir del año de fabricación 2009 o posterior. La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.

Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
  • Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de conexión rápida
  • Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 264 x 65
