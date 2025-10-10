H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
Para una limpieza rápida y cómoda: la manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud se puede conectar a limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 a K 7 con enrollador de mangueras y conexiones Quick Connect a partir del año de fabricación 2009 o posterior. La manguera de alta presión mide 10 metros y es apta para temperaturas de hasta 60 °C y una presión de hasta 180 bar.
Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
- Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de conexión rápida
- Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 264 x 65
Accesorios
