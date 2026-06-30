Juego de accesorios RCV 3
El juego de accesorios para el robot aspirador RCV 3 consta de 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos laterales y 2 filtros.
Para un resultado de limpieza perfecto como el primer día. El juego de accesorios permite que el robot aspirador RCV 3 limpie como un equipo nuevo. Este juego incluye repuestos que se sustituyen fácilmente. Prolongan la vida útil del RCV 3 y proporcionan un idóneo rendimiento de limpieza, como el primer día. El juego incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos laterales y 2 filtros.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|6
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|190 x 125 x 82