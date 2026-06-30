Limpieza por partida doble: los rodillos universales para las fregadoras de suelos duros EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 y FC 8 de Kärcher permiten limpiar y cuidar con cuidado todo tipo de suelos, incluso el parqué. Los rodillos universales, de gran calidad, no generan pelusas, tienen una gran capacidad de absorción y son extraordinariamente resistentes. Especialmente duraderos: los rodillos Pure!Roll® son aptos para el lavado a máquina a hasta 60 °C.