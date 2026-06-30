Kit de boquillas para instalación de rociado 060

Kit de boquillas específicas para el equipo con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.

El kit de boquillas específico para el equipo ofrece un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Está compuesto por una boquilla pulverizadora y un acoplamiento de boquilla. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
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