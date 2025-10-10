Limpiadora de alta presión HDS 13/24 PE Cage
Limpiadora de alta presión con agua caliente de la clase superior con motor de gasolina para la máxima potencia con buena movilidad.
Potente limpiadora de alta presión con agua caliente y robusto motor de gasolina de cuatro tiempos y arrancador eléctrico para uso autónomo. Sus valiosos componentes están colocados en un estable bastidor tubular que proporciona una protección integral a todas las unidades para el duro uso continuo. El bastidor está diseñado para apilado con grúa o carretilla de horquilla elevadora. El arrancador eléctrico de serie permite arrancar cómodamente el equipo. Los materiales de alta calidad de la bomba de alta presión, como la culata de latón, las válvulas de acero inoxidable y los émbolos de acero inoxidable revestido, aseguran una larga vida útil y superiores prestaciones. La válvula contra desbordamiento, la regulación integrada de la presión y el volumen de agua, así como la etapa de vapor disponible, permiten una adaptación óptima a las más diversas tareas de limpieza. El quemador de gran potencia con serpentín de calefacción vertical y encendido permanente sin explosiones se puede regular sin escalonamiento entre 30º y 155 ºC. Características de seguridad como las válvulas de seguridad, la protección contra falta de agua y el sensor de mínimo nivel de llenado de combustible aseguran la disponibilidad del equipo para el uso cotidiano. El depósito de flotador con protección contra calcificación integrada (DGT) asegura la separación de la red de agua potable y protege de calcificaciones e incrustaciones todos los elementos en contacto con el agua. La boquilla de alto rendimiento KÄRCHER de serie consigue una potencia de limpieza óptima y con ello una gran rentabilidad.
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresaliente
- Luz testigo de combustible y seguro contra falta de combustible para desconexión automática del quemador.
- Arranque eléctrico para una conexión sencilla sin pérdidas de potencia.
Máximo rendimiento
- Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones.
- Dos depósitos integrados de diésel y gasolina ofrecen prolongados tiempos de marcha.
Para las aplicaciones más exigentes
- La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
Concepto de bastidor bien pensado
- Los dispositivos para carga con grúa y carretilla de horquilla elevadora aseguran una alta movilidad.
- El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/min)
|680 - 1250
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|60 - 240 / 6 - 24
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 98 - máx. 155
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|8,6
|Depósito de combustible (l)
|41
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 620
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Peso (con accesorios) (kg)
|295
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 x 810 x 1100
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Pistola Easy Press
- Pistola de pulverización manual
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Bastidor de protección Cage
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa
