Kit de paños abrasivos para la boquilla para suelos EasyFix
Los paños para suelos abrasivos EasyFix eliminan incluso la suciedad incrustada de los suelos de piedra resistentes al rayado. Gracias al sistema mediante cierre de autofijación, los paños de microfibra se fijan y retiran de la boquilla para suelos EasyFix de las limpiadoras de vapor de forma sencilla y rápida que permite una limpieza aún más a fondo y sin entrar en contacto con la suciedad.
Con el kit de paños para suelos abrasivos EasyFix desaparecerán todas las manchas de los suelos de piedra resistentes al rayado. El kit incluye 2 paños para suelos de microfibra muy absorbentes que permiten obtener unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos. Los paños se colocan fácilmente en la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor EasyFix mediante un sistema de cierre de autofijación, y ya se puede empezar a trabajar: la limpieza está garantizada hasta en los bordes y los rincones. El resistente paño se retira de la boquilla para suelos con toda la comodidad y sin entrar en contacto con la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta del paño y tirar hacia arriba de la boquilla para suelos. A continuación, los paños pueden lavarse en la lavadora a 60 °C.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Composición de la fibra textil
|100 % poliéster
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 112 x 18
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suelos duros
- Paredes alicatadas