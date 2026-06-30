Labio de secado para boquilla para limpieza de ventanas
Labio de secado de goma para la boquilla para limpieza de ventanas de la limpiadora de vapor
El labio de secado de goma para la boquilla para limpieza de ventanas de la limpiadora de vapor se puede sustituir según las necesidades. Para limpiar los cristales sin marcas durante muchos, muchos años.
Características y ventajas
Labio de secado de goma
- Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
- Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|gris
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|257 x 21 x 9
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos