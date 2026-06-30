Boquilla para limpieza de ventanas

Boquilla para limpieza de ventanas para limpiar de forma especialmente fácil y en profundidad cristales, ventanas o espejos con la limpiadora de vapor.

Con la Boquilla para limpieza de ventanas se pueden limpiar fácilmente las superficies de cristal con la limpiadora de vapor sin dejar marcas. Esto no solo amplía el ámbito de uso de las limpiadoras de vapor de Kärcher, sino que deja ventanas y espejos perfectamente limpios.

Características y ventajas
Labio de secado de alta calidad
  • Limpieza sin marcas de cristal, ventanas y espejos, la humedad y la suciedad disuelta se eliminan de manera óptima.
Orificios de emisión de vapor en la boquilla
  • El vidrio se evapora homogéneamente, lo cual contribuye a una eliminación de la suciedad óptima.
Diseño pequeño y ligero
  • Manejo especialmente sencillo para un resultado de limpieza en profundidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 255 x 43 x 130
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
Accesorios
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