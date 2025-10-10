Limpiadora de vapor SG 4/4 CA
Compacta limpiadora de vapor SG 4/4 con potente presión de vapor de 4 bares. Con regulación del caudal de vapor de forma gradual y función VapoHydro para resultados de limpieza perfectos sin productos químicos.
La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que destaca por sus excelentes prestaciones y su desinfección* certificada. Gracias a la presión de vapor de 4 bares se obtiene un rendimiento de limpieza óptimo. La regulación del caudal de vapor de forma gradual y la función VapoHydro (regulación en continuo de la saturación de vapor) permiten adaptar perfectamente el equipo a cada tarea de limpieza. El sistema de doble depósito es rellenable en todo momento y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. También la indicación de temperatura contribuye a alcanzar resultados de limpieza óptimos. Es un equipo de uso universal que limpia prescindiendo completamente de productos químicos. El amplio paquete de equipamiento abarca, entre otros, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para accesorios, un gancho integrado para cables y un alojamiento para tubos que permite un almacenamiento en poco espacio. (*Según la norma prEN 16615, suelo de PVC, equipo: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/seg., presión de vapor máx., mín. VapoHydro) germen de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Características y ventajas
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados. Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos. Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.
VapoHydroGracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente. Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente. Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, disolver de forma eficaz la suciedad incrustada.
Compartimento para accesoriosEl compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios. Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden. Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.
Limpieza higiénica
- Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.
- La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario y las superficies tratadas.
- Para la limpieza solamente se necesita agua, lo que protege nuestra salud y nuestro bolsillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Capacidad de la caldera (l)
|2,4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Presión de vapor (bar)
|máx. 4
|Potencia calorífica (W)
|2300
|Tiempo de calentamiento (min)
|9
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 145
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Tensión (V)
|110 - 127
|Frecuencia (Hz)
|60 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- boquilla manual con cepillo: 165 mm
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 505 mm
- Manguera de vapor con pistola: 2 m
- Boquilla para suelos con láminas: 320 mm
- Boquilla para suelos con cerdas: 310 mm
- Tolva de llenado
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es)
- Funda para boquilla manual de tejido de rizo
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 400 x 200 mm)
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 480 x 270 mm)
Equipamiento
- Depósito: se puede rellenar contínuamente
- Asa de transporte ergonómica
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla de chorro concentrado, corto
- Boquilla de chorro concentrado, largo
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Función VapoHydro
- regulación continua de la saturación de vapor
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (continuo)
- cierre de seguridad en el caldera de vapor
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
Videos
Accesorios
