Kit de cepillos redondos con cerdas de latón

Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada. Ideal para usos en superficies resistentes.

Kit de cepillos redondos con resistentes cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada, por ejemplo en la rejilla del horno o en la placa de cocina. Las cerdas de metal estables hacen que los cepillos de limpieza destaquen entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Advertencia: No aptos para superficies sensibles como la madera y el plástico.

Características y ventajas
Cerdas de latón
  • Cerdas estables, para eliminar fácilmente la suciedad incrustada
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 40 x 26 x 26
Campos de aplicación
  • Barbacoa
  • Horno
  • Suciedad resistente
Accesorios
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Contacto

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