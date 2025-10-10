Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium
SC 1 EasyFix: la fregona de vapor 2 en 1 con manguera de prolongación y boquilla para suelos EasyFix tiene el tamaño perfecto para la limpieza espontánea y rápida sin utilizar productos químicos.
La compacta fregona de vapor 2 en 1 SC 1 EasyFix limpia completamente sin productos químicos. Este equipo también actúa con total eficacia en las superficies duras del hogar, como grifería, baldosas, placas de cocina y campanas extractoras. Gracias a la manguera de prolongación incluida es posible limpiar de manera óptima en lugares de difícil acceso, como esquinas, ranuras y nichos. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Incluso la suciedad resistente y los depósitos de grasa. La boquilla para suelos EasyFix incluida en el kit de limpieza para suelos prepara la limpiadora de vapor manual en un instante para la limpieza de suelos. Este compacto y manejable equipo es perfecto para la limpieza rápida y sin complicaciones y, además, puede almacenarse en un espacio especialmente reducido.
Características y ventajas
Potente presión de vapor de 3,0 barEliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Pequeña, manejable y fácilmente almacenableEl equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Seguro para niños en el equipo
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Equipamiento de accesorios Premium multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
- Llega fácilmente a los lugares de difícil acceso gracias a su manguera de prolongación.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 20
|Potencia calorífica (W)
|1200
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,2
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 127 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Manguera de prolongación SC 1
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
- Vaso medidor.: 200 ml
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
