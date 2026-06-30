Limpiadora de superficies FR Classic

El modelo básico ideal de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza de superficies en interiores y exteriores. Con protección contra salpicaduras y hasta 150 bar de presión de trabajo.

La FR Classic es el modelo básico de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza sin salpicaduras de superficies en interiores y exteriores. Convence con una presión de trabajo de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 l/h de agua caliente a 40 °C. Tenga en cuenta que el kit de boquillas debe pedirse por separado.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (kg) 1,6
Peso (con embalaje) (kg) 2,1
Equipos compatibles
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.