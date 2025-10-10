Limpiadora de alta presión HD 6/13 C

Manejable, móvil y polivalente: la limpiadora de alta presión con agua fría HD 6/13 C para un servicio en vertical y horizontal. Con almacenaje de accesorios gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática.

La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 6/13 C convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. Al mismo tiempo, convence gracias a sus innovadoras novedades, que aumentan de manera sostenible el confort de trabajo para el usuario, ya que permiten un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos. la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Unaconcluyente variedad de opciones de equipamiento en su conjunto que permite unos resultados de limpieza excelentes, además de un elevado confort y una larga vida útil.

Características y ventajas
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C: Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C: Movilidad
Movilidad
El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo. Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón. Modo de construcción compacto.
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C: Flexibilidad
Flexibilidad
Servicio posible en vertical y en horizontal. Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad. Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.
Calidad
  • La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.
  • Culata de latón de alta calidad.
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Almacenaje de accesorios
  • Atornilladura (M 18 × 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
  • Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.
  • Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 590
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo ( /MPa) 130 / 13
Presión máx. (bar/MPa) 190 / 19
Potencia de conexión (kW) 2,9
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla (mm) 42
Entrada de agua 3/4″
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 25,5
Peso con embalaje incluido (kg) 28
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares
  • Lanza: 840 mm

Equipamiento

  • Función de detergente: Aspiración
  • Desconexión de presión
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C
Limpiadora de alta presión HD 6/13 C
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.